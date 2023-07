Florbalisté České Lípy i nadále pokračují v postupném omlazování kádru. Řady jedenáctého celku loňského ročníku Livesport superligy posílá teprve dvacetiletý Filip Šedivý. Také on si ve výběru kouče Vladimíra Trčky vybudoval v loňském roce pevnou pozici a v těchto dnech se rve o šanci prosadit se v dresu účastníka nejvyšší soutěže.

Filip Šedivý posílil florbalisty České Lípy. | Foto: archiv klubu

edivý začínal s florbalem podobně jako některé další současné českolipské posily v Děčíně. Odtud zamířil v sezoně 2018/2019 do Liberce, kde nastupoval v nejvyšší juniorské soutěži KB lize, kde se stal pevným členem týmu. Stejnou soutěž však hrál už o rok později v Ústí nad Labem a před dvěma lety poprvé naskočil do dospělého florbalu.

V uplynulém ročníku už patřil k pevným součástem talentovaného výběru, který obsadil v základní části první ligy vynikající druhé místo. Šedivý odehrál všech 26 zápasů v základní části i osm v play-off. Dohromady nasbíral celkem 12 bodů za pět branek a sedm asistencí, což je na obránce velmi slušná vizitka.

"Filip chtěl po sezoně zkusit novou výzvu v podobě Superligy v České Lípě. Trochu jsme u něj zpočátku řešili jednak fyzický stav, jednak motivaci, zda se dokáže pro úspěch v novém angažmá dostatečně zapálit. Musím ale říci, že během letní přípravy vypadá velmi dobře. Všechny kolem přesvědčil, že má zájem využít svůj zajímavý hráčský potenciál. Filip do týmu zapadne jednoduchou fyzickou hrou a věřím, že každým měsícem porostou jeho možnosti ještě více," doplnil na jeho adresu manažer Štěpán Slaný. Šedivý by zároveň měl v Ústí nad Labem nastupovat i formou střídavých startů.

Super posila pro florbalisty! Do České Lípy přišel Radim Křenek

"Můj přestup byl poměrně spontánní. Po skončení minulé sezony odešel z Ústí Vláďa Trčka, který mě zároveň oslovil s nabídkou přestupu do České Lípy. Měl jsem na rozhodnutí jen pár dnů, ale touha zahrát si nejvyšší soutěž nakonec zvítězila nad mým vztahem k Ústí nad Labem. Je to další milník v mé kariéře, ze kterého mám obrovskou radost a který mě určitě posune dál," uvedl mladý obránce na adresu svého přestupu do České Lípy.

Již v těchto dnech absolvuje v České Lípě přípravu a zvyká si tak na odlišnou náročnost tréninků. "Úroveň hry mi paradoxně vyhovuje více než v předchozích týmech. Vše je mnohem rychlejší a důraznější a tím pádem se i já rychleji dostanu do tempa. Co se týká tréninků, musím uznat, že tohle je nejnáročnější příprava, kterou jsem kdy absolvoval. Za to jsem ale rád, protože od začátku přípravy na sobě registruji velký posun," doplnil Šedivý.

A jak by se nová posila České Lípy herně charakterizovala? "Myslím si, že jsem spolehlivý, cílevědomý a obětavý obránce. Doufám, že své schopnosti prodám v České Lípě co nejvíce a pomohu, jak jen budu moci. Mým cílem je jinak probojovat se do českolipské sestavy, ale více než individuální jsou pro mě důležité týmové výkony," zakončil talentovaný obránce Šedivý.

Zdroj: fcbceskalipa.cz