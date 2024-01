Tajně doufali, že by mohli Vítkovice zaskočit jako v prvním vzájemném utkání na domácí půdě. To se ale nestalo. Českolipští florbalité podlehli lídrovi Superligy na jeho palubovce 4:10, rozhodnuto bylo po 40 minutách.

Florbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Vít Černý

Po druhé třetině totiž Vítkovice vedly 8:1 a bylo jasné, že tři body zůstanou velkému favoritovi. Po zranění se do českolipské sestavy vrátil Daniel Kellermann, ale i on sledoval od počátku vítkovickou převahu. Skóre utkání proti vicemistru loňské sezony bylo vyrovnané necelých osm minut. Po přesné dorážce Martina Gattnara však začali mít favorizovaní domácí jasnou převahu. Na trefu Hataly sice ještě pěknou ranou od mantinelu zareagoval Seibert, ale nadějné skóre do přestávky nevydrželo. Po sérii odrazů nakonec překonal vlastního brankáře Marek Dzierža a Kopičův faul trestal v přesilovce následně i Adam Zubek.

Po druhé třetině to navíc začalo vypadat pro Českou Lípu na nepříjemný debakl. Domácí jasně dominovali, hosty za čtyřicet minut hry pustili pouze k pěti střelám na bránu a přidávali další góly. Pestrost složení střelců dokumentovali Hájek, Šmíd, Kaleta, který se dokonce trefil i při vlastním oslabení, a Jankovský.

Příval branek v českolipské síti se naštěstí zastavil ve třetí třetině. Pomohly navíc i dva brzké zásahy Seiberta a Pšeničky plynoucí především z nedůrazu domácích hráčů před brankou. Snaha České Líp dohrát zápas důstojně nakonec slavila úspěch. Fukala s Palčinským sice ještě dostali míček za dobře chytajícího Jukla, ale svým druhým gólem v sezoně se tentokrát do správné branky prosadil Dzierža. Hosté třetí třetinu vyhráli 3:2, celkově však na hřišti silného soupeře padli 4:10. „Rozhodl fakt, že jsme nebyli od začátku na nohou. Ten vstup se nám vůbec nepovedl, dostávali jsme laciné góly, po dvou třetinách nebylo co řešit. Před třetí třetinou jsme si v šatně něco řekli, docela se nám povedla, ale celkově Vítkovice samozřejmě vyhrály zaslouženě,“ zhodnotil utkání Vladimír Trčka, kouč České Lípy.

Na jeho tým čeká v neděli jeden z klíčových duelů v bitvě o play-off. Na sever Čech totiž zamíří Karlovy Vary a v případě vítězství se domácí mohou velmi výrazně přiblížit konečnému desátému místu. Zápas, jehož součástí bude také charitativní sbírka přeložená z duelu proti Tatranu Střešovice, se odehraje v českolipské sportovní hale od 17 hodin.

„Karlovy Vary hodně vylepšily svůj kádr, mají tam několik kluků na hostování z Tatranu, naposledy získali kvalitního brankáře. Mají kvalitu a hodně mladých hráčů. Rozhodně to nebude jednoduché utkání. Budeme chtít být více na míčku a diktovat tempo hry. Ale stále říkám, že to bude těžké utkání,“ dodal.

Tabulka florbalové Superligy.

1. SC Tempish Vítkovice – FBC Česká Lípa 10:4 (4:1, 4:0, 2:3)

Branky: 8. M. Gattnar, 11. Hatala, 19. Dzierža (vl.), 20. Zubek, 23. Hájek, 26. Šmíd, 39. Kaleta, 40. Jankovský, 48. Fukala, 53. Palčinský – 15. a 41. Seibert, 44. Pšenička, 52. Dzierža.

Rozhodčí: K. Sojka a T. Sojka. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 148. Střely na branku: 31:13.

Česká Lípa: Jukl – Seibert, Křenek, Slaný, D. Kellermann, Stárek, Mlejnek – Pekárek, Krajcigr (C), Kopič, Vavruška, Pšenička, Trčka, Štěrba, Jirsa, Dzierža.

Zdroj: fcbceskalipa.cz