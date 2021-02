Navíc se jí podařilo na MČR v hale překonat 34 let (!) starý oddílový i krajský rekord na 1500m. Časem 4:42.17 sesadila z prvního místa dosavadní rekordmanku Evu Vítkovou. „Vůbec jsem netušila, že se pohybuju v časech okolo nějakého rekordu. V plánu jsem to rozhodně neměla, ale samozřejmě to potěšilo,“ usmála se sympatická Kateřina.

V loňském roce jste získala tři české tituly ve třech odlišných sportech. Který byl pro vás nejcennější?

To se těžko posuzuje. Nejvíce si ale asi vážím titulu mistryně ČR v běhu na 1500 metrů. Atletika je ze všech sportů, kterým se věnuji, nejpopulárnější. Má taky největší členskou základnu. Na republice v triatlonu to byl rozhodně můj vůbec nejtěžší závod, sáhla jsem si opravdu na dno. Letní biatlon? To byla pro změnu směsice štěstí a dobré běžecké kondice. Každého titulu si vážím „jiným způsobem“. Všechno to byly cenné zkušenosti do budoucna.

Kateřina Hadravová zažila úspěšný rok 2020.Zdroj: Vít ČernýNa trati 1500 metrů jste překonal 34 let starý oddílový a i krajský rekord. Bylo to v plánu?

Vůbec jsem netušila, že se pohybuji v časech okolo nějakého rekordu. V plánu jsem to rozhodně neměla, ale potěšilo mě to.

Jak je možné, že jste úspěšná v různých sportech?

Od malička jsem byla vedena ke sportu. Bylo jich hodně. Například krasobruslení, florbal, tenis a hlavně sportovní gymnastika, která je skvělou průpravou k dalším sportům. Mě bavilo více závodit, než trénovat, takže jsem zkoušela opravdu cokoliv (smích). Je to také díky trenérovi, který mě skvěle připravuje a toleruje mé občasné závodní odskočení mimo mojí hlavní sportovní disciplínu.

Co je tedy vaší hlavní disciplínou?

Triatlon, protože mě nejvíc baví a je to velmi pestrý sport. Celý tréninkový proces směřuje k závodům v triatlonu. S trenérem ale zhruba dva měsíce před důležitými atletickým závody plán trochu pozměníme a více se zaměříme na běh. Před biatlonovými závody zase trochu víc střílím.

Sportovní rok 2020 zasáhla pandemie koronaviru. Stihla jste všechny akce, které byly v plánu?

Měli jsme štěstí v tom, že závodíme hlavně v létě, kdy byla opatření nejmírnější a vlastně se nám toho moc nezrušilo. Vlastně až na jediný mezinárodní triatlonový závod pro žactvo - Závod olympijských nadějí, který se bohužel neuskutečnil. A na republiku v přespolním běhu jsem zase nemohla kvůli nemoci. Starší kategorie, kam se letos přesouvám, to měli horší. Tam bylo těch mezinárodních závodů mnohem víc.

Letošní halová sezóna je pro vás asi pasé, ne?

Ještě tady je určitá šance, že si letos v hale zazávodíme. Zatím ale ani neschválili výjimku na MČR pro naši dorosteneckou kategorii. Trénuju teď hlavně na běžkách s biatlonovým klubem z Manušic. Je to dobrá náhrada za plavání a kolo. Doufám, že si letos alespoň jednou zazávodím v zimním biatlonu. Samozřejmě také posiluji, běhám, jezdím na trenažeru. Hlavní sportovní náplň teď tvoří běžky. Je pravda, že mám přeci jen více volného času, než obvykle. To je docela fajn (smích).

Co by vás mělo čekat v roce 2021?

V téhle době si nikdo nemůže být jistý žádnou akcí. Mým hlavním cílem je dostat se na turecké mistrovství Evropy triatlonu v dorostu. Ráda bych se pokusila o co nejlepší výsledky na MČR v triatlonu, atletice a biatlonu. Chtěla bych se zúčastnit některého dílu Evropského poháru v triatlonu. Jak už jsem zmínila, poskočila jsem do starší kategorie. To znamená větší konkurenci, v triatlonu výrazně delší tratě. Sama jsem zvědavá, co rok 2021 přinese.

Máte ještě limity na další sportovní disciplínu?

Mám ráda vodní sporty jako je kitesurfing a windsurfing. Ty můžu provozovat jen na dovolené u moře. Ráda zkouším nové věci, ale asi bych se nechtěla věnovat ještě dalšímu sportu. To už bych časově opravdu nezvládala. Spíš se budu muset do budoucna zaměřit pouze na jeden, pokud se budu chtít někam posunout.

Jste studentka prvního ročníku gymnázia. Jak se vám zamlouvá distanční výuka?

Má to své výhody a nevýhody. Učíme se méně hodin a obecně škola zabere mnohem méně času. Upřímně? Je to nuda, se spolužáky se vidíme jen občas a je těžké vnímat učitele, když na nás mluví pouze přes obrazovku.

Amatérský sport je od října utlumený. Pro vás je to asi hodně těžké…

Hlavním omezením je, že nemůžu trénovat v bazénu. Zhruba jednou měsíčně jsme měli soustředění, to teď taky nejde. Taky nemáme žádné bližší cíle, ke kterým bychom mohli směřovat, protože nic není jisté. Na sport je zase více času. Školy je méně, kulturní akce nejsou. Snad se situace brzy zlepší a všichni budeme moc dělat to, co dříve.