Českolipští florbalisté v pondělní předehrávce 16. kola Livesport Superligy nestačili na Mladou Boleslav 9:16. Česká Lípa prohrála páté utkání v řadě a trenér David Derka nebyl s výkonem svého týmu spokojený. „Boleslav hraje hodně na míčku, nehraje nějak extra rychle. My jsem hráli velice podobně. Během zápasu jsme udělali hodně chyb a nebylo to z naší strany dobré,“ sdělil po utkání.

Českolipští hráči během prvních dvou třetin vstřelili čtyři branky a vypracovali si i další příležitosti. „Nějaké góly jsme mohli dát v první a druhé třetině, jenže jsme situace přehrávali a občas udělali nějakou zbytečnost,“ litoval po zápase trenér David Derka.

České Lípě se podařilo vyhrát třetí třetinu 5:4, celkové prohře to nezabránilo. „Řekli jsme si, že chceme vyhrát třetí třetinu, abychom do dalšího zápasu vstoupili s dobrým pocitem. Škoda, že jsme nedali ještě jeden dva góly, rozdíl mohl být menší. Na druhou stranu dát Bolce devět gólů není špatný,“ ohlédl se za zápasem Derka.

Nejproduktivnějším hráčem České Lípy byl v zápase s Mladou Boleslaví Radek Krajcigr. Získal pět kanadských bodů za čtyři góly a jednu přihrávku. Ani on nebyl po utkání spokojený. „Začátek zápasu byl špatný, dostali jsme zbytečné góly. Do půlky utkání se to s námi táhlo. Nemysleli jsme si, že v Boleslavi vyhrajeme, ale chtěli jsme předvést lepší hru. Chtěli jsme být důstojnějším soupeřem,“ poznamenal po zápase Krajcigr.

Do nového roku vstoupí florbalisté České Lípy venkovním dvojzápasem. Nejprve 2. ledna nastoupí proti Královským Vinohradům, a pak o den později je čekají Vítkovice.