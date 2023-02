„Teď primárně musíme v našich hlavách rychle přepnout, že jsme přišli o play off, kde můžeme jen získat, místo toho jdeme do play down, kde můžeme pouze ztratit,“ řekl kouč, jehož tým skončil těsně za branami vyřazovacích bojů, patří mu 11. místo a v nadcházející sérii, která začne na severu Čech už v sobotu (18.00), nepříjemné Karlovy Vary.

Naděje přitom na play off přitom před závěrečným duelem 26. kola žila… „Zápas byl o tom, že jsme dostali jednoduché góly, naopak mi jsme se na branky strašně nadřeli. V koncovce se nám poslední dobou nedaří. Prohráli jsme, ale celkově jsme o play off přišli v jiných zápasech. Některá střetnutí jsme měli vyhrát a vše mohlo být v pohodě… S Ostravou to bylo jen o tom, kolikátí skončíme, ale bohužel jsme to nezvládli.“

Česká Lípa nezvládla úvod klíčové bitvy. „Před zápasem byly karty rozdané, potřebovali jsme vyhrát za dva body a to asi na naší hře zejména v první třetině projevilo. Nebyli jsme aktivní, chybělo nám sebevědomí, byli jsme takoví zbabělí a nechali si dát tři laciné góly,“ litoval Derka.

Podle jeho slov pak měli hosté roli jednodušší. „Ostrava se dostala do náskoku 3:0 a hrála ještě více zataženě. My jsme se do šancí dostávali těžce, třebaže se to ve druhé třetině trošku zlepšilo. Byli jsme aktivnější, chodili jsme si pro míčky, myslím, že byla škoda, že jsem gól dali až ke konci druhé třetiny. Pokud by se nám to povedlo dříve, tak bychom se dříve nadechli a začali lépe fungovat. Po tom námi vstřeleném gólu jsme se probudili, škoda, šesté branky v závěru střední části hry. Do třetí třetiny jsme vlétli velice aktivně, vytvářeli jsme si spoustu šancí a šestkrát sedmkrát jsme šli na brankáře, ale bohužel jsme to nedokázali proměnit. Ostravský gólman chytal výborně a my jsme selhali v koncovce. Třetí gól padl pozdě a pak už jsme nedokázali dát další.“

Kouč ví, že se jeho parta musí z porážky rychle oklepat. „My teď nemůžeme být zklamaní. Bodové rozdíly se v další fázi soutěže mažou, začíná se od nuly. Soupeř už tři měsíce ví, že nebude v play off a soustředí se jen na to, aby se udržel. Play down je na hlavu mnohem složitější, náročnější. Musíme se připravit na to, že nás nečeká nic jednoduchého.“

Česká Lípa bude favorit, ale… „Karlovy Vary se ke konci sezony posílili o nějaké zkušenější hráče, kteří jim dodají sebedůvěru. Čekají nás těžší zápasy než v základní části, ale já věřím že máme kvalitu, že trošku probudíme střeleckou produktivitu a dokážeme těžkou sérii zvládnout,“ odhodlaně dodal Derka.