Hned v 1. minutě si po střele Havrdy nešťastně srazil míč do vlastní sítě hodonínský Varmuža a to jakoby scénář celého zápasu předurčilo. Domácí českolipští Démoni potvrdili v 5. kole Varta futsal ligy roli favorita a Hodonín smetli hravě 11:3.

ĆESKÁ LÍPA ve futsalové Superlize. | Foto: Deník / Petra Hámová

„My jsme si v prvním poločase vytvořili hodně šancí, ale tolik jsme je neproměňovali, ve druhé půli už se to ale zlepšilo. O poločase jsme si řekli, že to trochu zrychlíme a to kluci splnili. Výsledek odpovídá za vše,“ uvedl trenér Démonů Karel Kruliš, jenž nasadil sestavu: Kirov (Bartůněk) – Kubelka, Fichtner, Havrda, Rott – Mikyska, Zapletal, Abrham, Němec – Bažant, Švec, Hanzlík. A 150 diváků je odměnilo velkým potleskem.