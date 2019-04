Č. Lípa - Je dobojováno. Základní část Varta futsal ligy uzavřelo poslední kolo. Démoni z České Lípy si na závěr nechali ďábelský kousek, když nasázeli dvanáct gólů v Ostravě. Výhra 12:1 jim zajistila sedmou příčku a tím i jistotu play off. Začne v pátek a partu ze severu Čech v něm čeká ambiciózní pražská Sparta!

Futsal. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/ Michal Pavlík

„Jsem hrdý na svůj tým, i když v polovině soutěže jsme měli jen tři body, tak ta práce, kterou jsme odvedli, je skvělá. Jsme v play off a to byl náš cíl. Teď se připravit na Spartu, ale při její obrovské kvalitě to bude nesmírně těžké. Favorit je jasný, ale jdeme do boje, ať už dopadne jakkoliv, pro nás je to skvělý výsledek,“ nechal se slyšet českolipský kouč Karel Kruliš. Jeho svěřenci se těsně před koncem první půle do trháku na 4:1 a druhou půli už pouze navyšovali skóre po chybách domácích.