„Čeká nás další kvalitní soupeř. Pevně věřím, že se odrazíme od kvalitního výkonu a připravíme se tím na důležitá utkání, která nás čekají příští týden. Proti favoritům jsme schopni podat maximální výkon. Doufám, že když bude stát štěstí na naší straně, můžeme konečně urvat nějaké body,“ má jasno Petr Zapletal, futsalista českolipských Démonů.

Favoritem je aktuálně čtvrtý tým tabulky, který z posledních třech zápasů bral tři body. Naposledy Slavia prohrála šlágr proti Plzni. Česká Lípa je na tom daleko hůř. Od restartu soutěže neuhrála jediný bod, aktuálně natahuje sérii devíti porážek v řadě. Na desátém místě ztrácejí na play-off pět bodů. Pražané zápas proti Démonům rozhodně nechtějí podcenit.

„Budeme hrát do pečlivé defenzívy, musíme se na to nachystat, bude to jiný zápas než s Plzní. Uvidíme, jak na tom budou kluci zdravotně, v jakém složení do toho půjdeme. Každopádně nás nečeká nic lehkého, Lípa umí doma potrápit každého soupeře, musíme hrát zodpovědně a bojovně,“ zdůraznil David Filinger, trenér Slavie Praha.

Fanoušci mohou sledovat zápas na tomto videu. Utkání startuje ve 20.30.

Zdroj: Youtube