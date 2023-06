Futsalová parta z České Lípy dobrovolně skončila v první lize a bude hrát jen divizi. „Je to tak Po dohodě s Lukášem Leinerem, který klub převezme a bude pod jeho taktovkou,vyzkouší divizi. Cíle samozřejmě asi bude udržet soutěž,“ řekl Karel Kruliš, bývalý trenér Démonů, jenž byl na dubnové valné hromadě opět zvolen do do svazového výkonného výboru jako třetí místopředseda a předseda ligy.

Karel Kruliš, bývalý trenér českolipských Démonů. | Foto: Deník/Vít Černý

Vy jste říkal, že se vám nepodařilo splnit cíle, tedy play off. Co byste teď udělal jinak?

Po těch všech sezonách bych uvítal střed tabulky. Myslím, že jsme na to kádr měli od začátku sezony poskládaný, ale vinou zranění se nám to rozpadlo hned po druhém kole. Nebyly jsme schopni hrát v ustálené sestavě a vrchol všeho byla domácí prohra s Rapidem, kdy mě už došlo, že to takto dál nejde. Tým jsem předal Danovi Kordovi a Standovi Bejdovi do konce roku, od ledna jsem se opět zapojil do plného procesu vedení týmu, přivedli jsme Dominika Šupa a v klíčových bitvách dokázali vyhrát. Bylo to šest bodů o play off, ale opět přišla zranění a zápas v Olomouci jsme opět nezvládli. Asi poslední kapka, která rozhodla, že i přes záchranu není síla pokračovat.

Devět let v nejvyšší soutěži. Jaké byly z vašeho pohledu?

Jsem u kormidla třináct sezon z toho devět v nejvyšší soutěži, ani ve snu by mě nenapadlo, že nás muže potkat něco takového, ten adrenalin a ty emoce, které člověk prožívá jsou k nezaplacení. Byly to roky, ve kterých jsem poznal hromadu lidí, nasbíral zkušenosti, které tento sport nabízí. Futsal mi dal na té nejvyšší úrovni skvělou školu. V této pozici manažera a trenéra padá vše na vaší hlavu a za vše jste zodpovědný. Já jsem takový, že to vše musím mít perfektní, ale na vytoužený střed tabulky se mi to nepovedlo. Naše nejlepší umístění bylo sedmé místo, to byla ta nejlepší sezona, kdy jsem do Lípy přivedl futsalovou legendu Miroslava Semeráda, s ním to byl tvrdý dril. Ač byla velká nevole hráčů, tak to byl nejlepší ročník.

Jak se budete klubu věnovat vy? Přeci jen v divizi s tím nebude „tolik práce“…

Já se stahuji ze všech pozic, klub předáme již zmiňovanému Lukášovi, který si povede vše sám.

Kdy se u vás definitivně zrodila myšlenka skončit v první lize? Jak to nesli samotní hráči?

Hráčům jsme to oznámili po skončení posledního zápasu. Rozhodně nebylo lehké z ničeho nic říct – hoši končíme. To byla smutná chvilka nejenom pro ně, ale pro mě osobně. Prostě neskutečná emocionální chvíle, kdy to hodně bolelo. Přeci jen to byla dlouhá doba a spousta hráčů to s námi táhla skoro od začátku, tedy Bejda, Havrda a Kirov především. Bylo to smutné.

Může se stát, že se Lípa někdy bude pokoušet o návrat do nejvyšší soutěže?

Jak se říká, nikdy neříkej nikdy, stát se to podle mého názoru může.

Vyberete nejhezčí a nejhorší okamžik z pohledu Démonů v nejvyšší soutěži?

Nejhezčí byl asi vůbec první postup do ligy. Bylo to skvělé. A nejhorší pro mě byla asi covidová sezona, kdy jsme po třech kolech měli ze tří zápasů sedm bodů, měli nejlepší přípravu, která kdy byla možná a na konci soutěže jsme byli na posledním místě.