Celek z hlavního města přijel na sever s cílem nedopustit překvapení a získat povinné tři body. Plán vyšel Spartě na jedničku, už v šesté minutě vedla 4:0, o přestávce šla do šaten s klidným náskokem 5:0. Po pauze sice domácím svitla naděje na dramatický závěr – dvakrát se rychle prosadil Švec – zvrat skóre už ale zkušený mistr nedopustil a Démonům dal ještě tři branky.

„Výsledek vůbec neodpovídá stavu na hřišti. Mělo by to být takových 20:3, ale skončilo to jen 8:3 kvůli nevyužitým šancím a skvělým zákrokům Kirova. Začali jsme uragánem, obě střídání daly po dvou gólech a soupeř už v páté minutě musel brát time-out. Pak už jsme přidávali góly postupně a měli jsme režii celého zápasu pod naší kontrolou,“ zhodnotil duel ze svého pohledu sparťanský kouč Beni Simitči.

To českolipský trenér Karel Kruliš v současné době nemá klidné spaní. Jeho svěřenci čekají na vítězství od 8. listopadu a v tabulce jsou zatím na osmém místě. Stejným počtem bodů ovšem disponují další tři týmy a poslední Hodonín zaostává za Démony „jen“ o čtyři body. Česká Lípa je tedy ve hře o play off, ovšem stejně tak se musí zabývat i nechtěným bojem o záchranu.

Česká Lípa – Sparta Praha 3:8 (0:5)

Branky: 25. Švec (Zapletal), 28. Švec, 39. Kubelka (Bažant) – 3. Křivánek (Drahovský), 3. Křivánek, 5. Amadeu, 6. Wilde (Amadeu), 16. Seidler (Křivánek), 34. Křivánek, 35. Amadeu (Wilde), 40. Hora (Seidler). ŽK: 1:1. ČK: 1:0 (Švec). Rozhodčí: Šmíd – Vrtal.



Česká Lípa: Kirov – Bažant, Fichtner, Švec, Havrda, Bejda, Hanzlík, Zapletal, Rott (C), Abrham, Němec, Kubelka.



Sparta Praha: Vahala (39. Plecitý, Cristiano) – Rick, Kocić, Amadeu, Novak, Wilde, Fejzullahi, Drahovský (C), Křivánek, Hora, Seidler.