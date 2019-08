Českolipští narazili v základní skupině B nejprve na tým Minimax Bratislava, kterého porazili 3:1. „V prvním zápase na nás byla vidět zpočátku nesehranost, ale postupně, kdy jsme se dostávali do tempa, to bylo lepší a lepší. Utkání jsme měli celou dobu pod kontrolou, ale trápila nás koncovka. I přesto jsme duel dovedli do zdárného konce,“ řekl trenér České Lípy Karel Kruliš.

V dalším měření sil se jeho družina střetla s Baníkem Ostrava, který zdolala 3:2. „Druhý zápas už byl o poznaní kvalitnější. Baník byl silný jak v soubojích, tak v napadání. Z jejich strany to byl takový ten běhavý futsal nahoru a dolů. Samozřejmě jsme se této hře nechtěli přizpůsobit, i když v některých pasážích tomu tak bylo. Střetnutí jsme nakonec zvládli vyhrát o jednu branku, a to nám dalo jistotu, že budeme hrát o umístění v turnaji,“ uvedl spokojeně kouč Kruliš.

Duely ve skupině uzavřeli Démoni proti Vlkům z Brna, jimž podlehli 1:3. „Tento zápas byl od začátku taktická bitva, jelikož my museli vyhrát a Vlkům stačila remíza. Celý mač jsme měli pod kontrolou, dali jsme vedoucí gól, ale to bylo taky všechno. Zahodili jsme tři tutové šance, které jsme měli proměnit a nebylo by co řešit. To se nestalo, a tak přišel trest, kdy jsme asi minutu a půl před koncem nedokázali ubránit power-play soupeře a ten vyrovnal na 1:1. V tom momentě jsme i my sáhli ke hře bez brankaře, ale bohužel jsme během minuty dostali dva góly a tím naše finálová účast byla tabu,“ popsal klání s Brnem Kruliš.

Česká Lípa se tak musela spokojit s bojem o třetí místo s domácím Hodonínem, který ale Krulišovi svěřenci ovládli jednoznačně 6:1 a získali bronzové medaile. „Troufnu si říct, že jsme od začátku měli zápas pod kontrolou a dostali se do vedení 2:0. Poté soupeř snížil na rozdíl jedné branky. Ve druhém poločase jsme dokázali vstřelit důležitý gól na 3:1 a ten byl rozhodující. Potom soupeř přistoupil ke hře bez brankaře a na konci zápasu nechal vyniknout Fichtnera k čistému hattricku. Na konci utkání bylo skóre pro soupeře kruté 6:1, ale my jsme si odvezli z Hodonína pěkné 3. místo,“ usmívá se lodivod Kruliš.

„Turnaj v Hodoníně hodnotím kladně. Od konce minulé sezony jsme byli na palubovce poprvé, a to bylo na některých hráčích znát. Dle mého soudu to byl velice dobře obsazený turnaj, který už dostal svou kvalitu. Hrají tam týmy z druhé ligy, které vždy mužstvo z VARTA futsal ligy vyburcuje k lepšímu výkonu, je tam znát zarputilost a bojovnost. Turnaj splnil na začátku přípravy to, co jsme od něj chtěli, a to je, doufám, dobrý základ do nové sezony ve VARTA futsal lize,“ uzavřel trenér Karel Kruliš.