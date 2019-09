Futsalisté České Lípy vstoupili do nejvyšší soutěže úspěšně. Démoni obrali v Brně Helas o body, když venku remizovali 2:2.

„Z Brna odvážíme bod za myslím si spravedlivou remízu,“ konstatoval trenér České Lípy Karel Kruliš.

Severočeši ve 4. minutě vedli po voleji Abrhama, jenže domácí ve druhé půli skóre zvrátili. Vítězství však neuhájili. Helas se radoval s vedení jen pár sekund, neboť hosté takřka okamžitě zásluhou Hanzlíka srovnali. Rozhodující trefa ani přes několik šanci už nepadla.

„Zápas byl od začátku opatrný z obou stran, dostali jsme se do vedení, ale soupeř srovnal. Do poločasu to byl urputný boj na středu hřiště. Po přestávce nás soupeř zatlačil, více napadal naší rozehru a to nám dělalo značné problémy. Na soupeři je vidět, že má nacvičené signály a z těch hrozil a jeden se jim povedl a šli do vedení, ale nám se podařilo vzápětí vyrovnat. Do konce utkání už to bylo o dobývání obrany z obou stran. Bod bereme je plusový a myslím že remíza byla zasloužená,“ řekl po utkání trenér Kruliš.

„Utkání nabídlo taktickou bitvu, ve které nechtělo ani jedno mužstvo na úvod sezony prohrát. Bohužel nám v útočné fázi chyběl potřebný klid, kvalita a zkušenosti, které by utkání zvrátilo v náš prospěch. Dělba bodů je pravděpodobně spravedlivá pro obě mužstva,“ uvedl domácí lodivod Tomáš Galia.

V domácí premiéře přivátá Česká Lípa v pátek 13. září Olympik Mělník.

Helas Brno – Démoni Česká Lípa 2:2 (1:1)

Branky a nahrávky: 8. Lidmila (Šarközy), 27. Mužík (Kubíček) – 4. Abrham (Zapletal), 27. Hanzlík (Zapletal). Rozhodčí: Klečacký, Filipský. Diváci: 420.

Sestava České Lípy: Kirov, Bláha – Abrham, Mikyska, Zapletal, Havrda, Kubelka, Fichtner, Rott, Hanzlík, Švec.