Po parádních domácích představeních tentokrát Démoni narazili a Vysokému Mýtu ve Varta futsal lize po smolném průběhu zápasu 2:3 podlehli. Českolipští jsou po šesti kolech nejvyšší soutěže šestí, tabulka se po tomto kole rozdělila. První pětice zbývajícím sedmi celkům první ligy už bodově utíká.

Démoni Česká Lípa - Vysoké Mýto 2:3. Domácí Fichtner bráněn Kubátem se snaží překonat hostujícího gólmana Ehrenbergera. | Foto: Deník / VLP Externista

"Doplatili jsme na neproměňování šancí, to co tady dnes pochytal brankář Vysokého Mýta Ehrenberger, to bylo neskutečné, zasloužil by si pozvánku do reprezentace," řekl českolipský trenér Karel Kruliš.