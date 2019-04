Sparta doma vyhrála 8:2 a v sérii na tři výhry se ujala vedení 1:0 na zápasy. Utkání číslo dvě se hraje v České Lípě v úterý 9. dubna, televizní zápas začne ve 20:10.

„Kluci zahráli na Spartě srdcem, nechtěli si udělat ostudu a neudělali ji,“ řekl trenér českolipských futsalistů Karel Kruliš. Jeho tým byl oslaben, odjelo pouze sedm hráčů. „Točili jsme to po jednom, ale na to se nechceme vymlouvat. Pro kluky je teď hlavní velký fotbal, sezona jim už začala. My už jedeme jen v režimu zápasů, tréninky tam nevpasujeme,“ uvedl kouč.

Sparta dala v úvodní pětiminutovce dva góly a tím se uklidnila.

Futsal liga, čtvrtfinále:

Sparta Praha – Démoni Česká Lípa 8:2 (4:1)

Branky: 2. Seidler, 5. Grbeša (Novak), 12. Seidler (Vnuk), 20. Seidler (Drahovský), 21. Wilde (Novak), 28. Novak, 33. Vnuk (Seidler), 33. Seidler (Drahovský) – 12. Semerád, 26. Rott (Havrda)

Stav série: 1:0