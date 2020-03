Právě českolipští florbalisté mají v sobotu a v neděli na půdě Brna nastoupit ke třetímu a čtvrtému zápasu v bojích o záchranu, stav série je po úvodních bitvách nerozhodný 1:1. Ve hře je několik variant – hrát bez diváků, hrát s omezeným počtem diváků či nehrát vůbec.

„Myslím, že nikdo z nás zatím netuší, jak to teď bude ve všech sportech vypadat. To se rozhodne až v dalších dnech. Může to být chápáno tak, že se hrát může, ale třeba jen při omezeném počtu diváků. Můžeme jich tak pustit na zápasy s Lípou třeba padesát. Na druhou stranu za sebe říkám, že úplně bez lidí hrát nechci, to je zkrátka o ničem,“ řekl Českolipskému deníku předseda brněnských florbalistů Dan Koubek.

To futsalisté České Lípy by měli jít do akce ještě o den dříve, už v pátek mají nastoupit na své palubovce proti Teplicím. V českolipské hale by zápas podle posledních informací měl proběhnout, ovšem s omezeným počtem diváků – do haly jich bude vpuštěno zřejmě jen padesát. „Je to hodně čerstvé, od svazu zatím žádné tlaky na to, aby se nehrálo, nejsou. Hrát bychom měli, jen s menším počtem diváků. Kdyby se nehrálo, přineslo by to akorát další zbytečné potíže,“ řekl trenér českolipských Démonů Karel Kruliš.

Krátce před polednem na úterní rozhodnutí Bezpečnostní rady státu zareagovala prohlášením také Fotbalová asociace České republiky. Nejvyšší soutěže už jsou v plném proudu, zbytek start jarních odvet teprve čeká. Samotné zápasy napříč všemi soutěžemi se hrát mohou.

„Soutěžní utkání organizované Fotbalovou asociací České republiky, krajskými fotbalovými svazy nebo okresními fotbalovými svazy se neruší. Pořadatel utkání, tedy domácí klub, je povinen zabezpečit, že se utkání nezúčastní více než sto osob,“ stojí ve zprávě. Neuskuteční se „jen“ tradiční vyhlášení ankety Fotbalista roku, která měla proběhnout v neděli 22. března.

Fakta jsou tedy následující. Sportovní akce mohou pokračovat, ale v omezené míře, svazy a jednotlivé oddíly se mohou samy rozhodnout, jakou alternativu pro akci zvolí. Opatření se nejvíc dotkne hokejového play off a ligových fotbalů.