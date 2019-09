FC Démoni Česká Lípa – FTZS Liberec 6:2 (4:1)

Démoni vyhráli krajský futsalový pohár a fanoušci z České Lípy a okolí se mohou po historicky úspěšné minulé sezoně těšit vedle Varta ligy i na republiková klání v druhé nejvýznamnější soutěži. „Poslední tři roky jsme v kraji v poháru vypadli, teď je postup odměna. Pokusíme se v dalším kole postoupit dál, uvidíme, na koho narazíme,“ řekl po jednoznačné výhře 6:2 nad libereckým sokem trenér českolipské party Karel Kruliš.

Jeho tým si vypracoval náskok 4:1 už v první půli. „Čekali jsme vyrovnaný zápas, Liberec hrál dobře, měl šance. Věděli jsme, že jsou to fotbalisti a víme, že budou v lize konkurenceschopní,“ ocenil solidní výkon soka kouč Démonů. Jeho tým posílil navrátilec Hanzlík, Abrhám z Plzně a Mikyska z Ostravy. „Doplnili nás tři nováčci a chceme ještě dva. Uvidíme, co se nám podaří. Je vidět, že spolu tři týdny trénujeme a nějaký vývoj ladění formy má.“

Česká Lípa se chystá na páteční ligovou premiéru v Brně na Hellasu (19.30). „Dobře posílilo, mají čtyři akvizice nové, vrátil se Cupák. Přál bych si vyhrát, ale bude to těžký oříšek. Naším cílem je primárně záchrana, druhým postup do play off. .Uvidíme až po čtyřech pěti kolech,“ dodal Kruliš. Na přelomu srpna a září vrcholí krajská část Poháru SFČR. Zní vzejde 14 týmů, které postoupí do celostátní části – do osmifinále. Tam už čekají loňští finalisté Chrudim a Sparta Praha.