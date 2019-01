Česká Lípa - „I když jsme byli oslabení, tak se ukázalo, že tým je vyrovnaný a jsme schopni nahradit absence,“ těšilo trenéra Karla Kruliše po překvapivém triumfu.

Radost českolipských Démonů po výhře v Uherském Hradišti. | Foto: FB/FC Démoni

Tohle nikdo nečekal. Futsalisté České Lípy vstoupili do nového roku překvapivou výhrou. Severočeši ve 14. kole Varta ligy vyhráli na palubovce Bazooky Uherské Hradiště 6:3.

„Zápas jsme zvládli na jedničku. Vše, na co jsme se připravovali, se naplnilo a o to víc jsme rádi, že jsme vyhráli,“ radoval se hostující trenér Karel Kruliš. „I když jsme byli oslabení, tak se ukázalo, že tým je vyrovnaný a jsme schopni nahradit absence,“ těší trenéra České Lípy.

Bazooka CF Uherské Hradiště - FC Démoni Česká Lípa 3:6 (2:3)

Slovácký celek proti Démonům nezvládl vstup do utkání a hlavně závěr obou poločasů, kdy inkasoval rozhodující branky. „Utkání nás nezastihlo v optimálním rozpoložení. Na naší formě se negativně projevila i skoro měsíční herní pauza,“ míní domácí trenér Jaroslav Hastík. „Z naší strany to byl zřejmě nejnepovedenější zápas v nejvyšší soutěži. Démonům gratuluji, body si zasloužili,“ sportovně uznal Hastík.

Bazooka nastoupila do pátečního utkání bez nových akvizicí Ťoka a Buluška. Začátek poznamenala rychlá branka hostujícího Kubelky hned v 1. minutě.

Domácím chvíli trvalo, než se po dlouhé pauze probrali. Vyrovnání zařídil kapitán Sopůšek, který srovnal po pohledné kombinaci a Křivánkově asistenci. První obrat v zápase završil Svízela, jenž uklidil balon do sítě po Čtvrtníčkově přihrávce.

Severočeši se nesložili. Naopak, dál poctivě bránili a vyráželi k rychlým výpadům. Hostům k vyrovnání pomohla také standardní situace. Po rohovém kopu Rotta si Svízela nešťastně srazil do brány. Česká Lípa si pak ještě před koncem první půle vzala vedení zpět. Na 3:2 upravil Zapletal. „Na rychlý gól Lípy jsme odpověděli a stav ještě otočili, krátce před přestávkou si však hosté během chvíle vedení vzali zpátky. To rozhodlo, neboť po obrátce náš záměr na další zvrat už nevyšel, naopak jsme vlastními chybami chytře hrajícího soupeře pustili do trháku,“ mrzí Hastíka.

Zaskočení hráči Bazooky chybovali, po přestávce inkasovali další tvrdé direkty. Náskok hostů navýšil Zapletal, který pak zazdil další dvě tutovky.

Brankář Janečka Moravany dlouho držel, ale v závěru inkasoval další dva góly a bylo hotovo. Triumf Démonů završil dvěma ranami v krátkém sledu Semerád. Trefa Čtvrtníčka už přinesla pouze zmírnění porážky na 3:6.

Branky: 5. Sopůšek, 12. Svízela, 39. Čtvrtníček - 37. a 38. Semerád. 1. Kubelka, 18. Rott, 19. Hrubý, 23. Zapletal. Rozhodčí: Markovský, Filipský (Honěk). Žluté karty: Šarközy Kubelka. Diváci: 115.

Česká Lípa: Kiron (Sochůrek) - Rott, Hrubý, Bažant, Kubelka, Fichtner, Švec, Haurda, Zapletal, Semerád.

Další výsledky 14. kola:

Helas Brno - SK Interobal Plzeň 1:9 (1:2)

SK Olympik Mělník - VŠB-TU Ostrava 9:1 (3:0)

AC Sparta Praha - Svarog FC Teplice 7:1 (3:1)

SK Slavia Praha - FTZS Liberec 9:2 (3:0)