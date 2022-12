V pátek hrají Démoni na půdě brněnského Helasu a věří, že svoje poslední zaváhání napraví. „Hrajeme o sestup, tak to je. Na druhou stranu na první osmičku ztrácíme jenom tři body,“ říká Petr Zapletal, opora a jeden z nejzkušenějších hráčů v českolipské kabině.

Démoni si ve Vysokém Mýtě brousili zuby na třetí výhru v sezoně. Opak byl ale pravdou. „Zklamání je obrovské. I teď po zápase všichni víme, že máme v kádru větší kvalitu než Vysoké Mýto. Bohužel v Mýte je specifické prostředí s malou halou. Domácí válčili a předčili nás v soubojích. Když jsme se vzpamatovali, prohrávali jsme už o tři branky a nepodařilo se nám strašně dlouho překonat výtečného Gerčáka,“ klopil oči Zapletal.

Jedenácté kolo, sedm bodů, předposlední místo. To je zatím nepovedení vizitka celku ze severu Čech. „Všichni jsme věřili, že se nám první polovina soutěže vydaří mnohem lépe a že se vyhneme bojům o sestup. Bohužel, situace je taková, jaká je. Na druhou stranu na první osmičku ztrácíme pouze tři body. Nic nevzdáváme. Pevně věřím, že ligu v České Lípě udržíme,“ burcuje všechny Démony.

Hodně špatná koncovka. Démoni v jedenácti zápasech dali 26 branek. Stejně jako ústecký Rapid. Horší už je pouze brněnský Helas, který ale odehrál deset utkání. Tady Lípu hodně tlačí bota. „Trápí nás finální fáze. Šancí si během zápasu dokážeme vytvořit dost. Bohužel nám ale chybí klid a situace nedokážeme zakončit gólem,“ zakroutil hlavou.

V dalším kole zajíždí Lípa do Brna, kde bude chtít překvapit. „Uvidíme, co nám řeknou trenéři. Za mě ale musíme mít zodpovědný přístup a obětovat se pro tým. Půlka soutěže je za námi a my jsme předposlední. Musíme sbírat body. Mýto nám naposledy ukázalo, jak se bojuje o záchranu,“ zdůraznil Zapletal.

Jak to vůbec vypadá v kabině? Ke spokojenosti je hodně daleko. „Nálada je sice jiná, než na začátku, ale ne zase extra špatná. Jsme parta kamarádů. Věřím, že se z toho společně vyhrabeme. Kabina je základ! To nám může pomoct,“ konstatoval.

Právě Zapletal by měl být hlavním „motivátorem“ a řečníkem. Patří mezi nejzkušenější osoby, které pobíhají na palubovce. „Slovo si beru, obzvlášť, když se nedaří. Nevím, jestli to má správný efekt, ale snažím se ostatní vyhecovat,“ vysvětluje.

A co ostatní celky v tabulce? Překvapilo něco Zapletala? „Možná Liberec, který je v tabulce níž, čekal jsem to lepší. Naopak nováček z Olomouce hraje sympaticky a je zaslouženě na osmém místě. Spodek tabulky je ale hodně vyrovnaný,“ dodal na závěr.

