Č. Lípa - Důležité utkání kvůli pocitu jistoty působení pro další rok ve VARTA futsal lize čekalo v 17. kole nejvyšší soutěže na českolipské Démony. Proti nim nastoupil tým Helas Brno, který se v tu dobu pohyboval se stejným bodovým ziskem, ale lepším skóre, před Severočechy v tabulce. Parta ze severu Čech vyhrála 3:2, zajistila si záchranu mezi elitou a navíc se v tabulce posunula na sedmou příčku!

DRAMA se šťastným koncem, Česká Lípa porazila Brno 3:2. Rott se snaží překonat gólmana Konečného.



„Jsem rád, že se nám to povedlo a máme důležité tři body. Kluky musím pochválit za bojovný výkon, otáčeli jsme čtvrtý zápas v řadě a to si myslím, že je dobrá cesta,“ řekl trenér vítězů Karel Kruliš.



„Za sebe bojovné a nepříliš pohledné utkání jsme bohužel ztratili během jedné minuty. Zkušenější mužstvo by podobný průběh již nepustilo a dovedlo by ho do vítězného konce. Naplno se projevuje naše momentální rozpoložení, herní nevyzrálost a naivní chyby nás bohužel stojí body a lepší tabulkové postavení. Zkušenosti, které před sezonou a během sezóny odešly, se nahrazují těžce, a tak si tímto nezbytným procesem musíme projít a z každého takového utkání se ponaučit,“ řekl pro web fcdemoni.cz brněnský kouč Tomáš Galia.