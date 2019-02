Mělník - Mělničtí futsalisté pětkrát trefili brankovou konstrukci, Démoni z České Lípy svou svatyni ale zřejmě začarovali a v 16. kole Varta futsal ligy přivezli z Mělníka remízu 3:3. V tabulce jim patří osmá příčka.

Zápas futsalové ligy Česká Lípa - Mělník. | Foto: Deník / Petra Hámová

„Zápas byl velmi náročný, naše očekávání se naplnila. Mohli jsme prohrát, ale i vyhrát. V zápase jsme stále dotahovali a konečná remíza je zasloužená. Nás může mrzet spousta šancí, které jsme neproměnili, ale zároveň jsme měli štěstí a brankář Kirov měl tyče dobře postavené, zvonily za ním jak v kostele. Bod bereme je plusový z venku,“ prohlásil spokojený českolipský trenér Karel Kruliš.

„Remíza je asi zasloužená, celý zápas byl vyrovnaný, vždy to bylo maximálně o jednu branku. I když jsme vždy vedli, tak se nám nepodařilo odskočit o dvě branky, což by zápas asi rozhodlo. Šancí na to bylo dost, dali jsme asi pět tyček a v zakončení tentokrát neměli dost štěstí. Na druhou stranu jsme však mohli i prohrát, když Česká Lípa neproměnila penaltu za přísně odpískaný šestý faul,“ uvedl pro klubový web Jakub Němec, trenér mělnického Olympiku.

Jeho svěřenci šli v 5. minutě do vedení, kdy se Demeter uvolnil po skvělé přihrávce Hrdého a ránou do šibenice překonal Kirova. V 9. minutě se dostal k míči českolipský Zapletal, obešel jednoho z obránců domácích a prostřelil Mareše. V 18. minutě rozjel další gólovou příležitost Hrdý, který uvolnil Vokouna a ten se nemýlil.

Dvě minuty po začátku druhé půle předvedli krásnou futsalovou akci Švec spolu se Zapletalem, který dostal míč za záda Mareše.

Ve 30. minutě šli Mělničtí potřetí do vedení, kdy se umístěnou střelou prosadil Šlehofer. Dvě minuty před koncem využili hosté hru bez brankáře, kdy se po krásné kombinaci prosadil Semerád do prázdné branky. Dále už žádné branky nepadli, a tak zápas skončil nerozhodně 3:3.

Varta futsal liga:

Olympik Mělník – Démoni Česká Lípa 3:3 (2:1)

Branky: 5. Demeter (Hrdý), 18. Vokoun (Hrdý), 30. Šlehofer – 9. Zapletal (Švec), 22. Zapletal (Švec), 39. Semerád (Kubelka).

Sestavy:

Mělník: Mareš (Jenč) – Vobořil, Gabčo, Vokoun, Demeter, Šuba, Hrdý, Šlehofer, Nečas

Česká Lípa: Kirov – Rott, Hrubý, Bažant, Kubelka, Fichtner, Švec, Havrda, Zapletal, Semerád, Sochůrek.

Tabulka:

1. Svarog FC Teplice 15 13 0 2 80:40 39

2. AC Sparta Praha 15 12 0 3 134:38 36

3. FK Chrudim 12 12 0 0 79:16 36

4. SK Slavia Praha 14 9 1 4 66:37 28

5. SK Interobal Plzeň 15 6 1 8 80:49 19

6. SK Olympik Mělník 14 6 1 7 52:78 19

7. Uherské Hradiště 13 4 2 7 52:57 14

8. Démoni Česká Lípa 14 4 1 9 39:72 13

9. FTZS Liberec 15 4 1 10 55:110 13

10. Helas Brno 14 3 1 10 36:57 10

11. VŠB TU Ostrava 15 1 0 14 35:154 3