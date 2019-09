V předchozích zápasech byla Sparta, s kterou se Česká Lípa potkala i v loňském play off, schopna svým soupeřům nastřílet po deseti brankách. Tentokrát se jí ale v zakončení nedařilo. Pro Démony je škoda, že toho nedokázali více využít, avšak prohrát na palubovce úřadujícího mistra o tři branky není žádná ostuda.

„Měli jsme v prvním poločase, kdy byla Sparta daleko aktivnější, dost příležitostí na skórování, ale opět nás trápí koncovka. Sparta je velice kvalitní tým a potrestá každou chybu, kterou uděláte. Zaslouženě vyhrála a má tři body. Nás může těšit slušný výsledek a to je dobrý základ do dalších bojů,“ uvedl Kruliš.

Sparta nesehrála ze svého pohledu optimální zápas, kromě Vahaly se nikomu příliš nedařilo, o čemž svědčí prohraný druhý poločas. Důležité jsou tentokrát pro ni hlavně “povinné“ tři body a zápas bez zranění, protože Liga mistrů se blíží.

„Zápas se mi nehodnotí vůbec dobře, nejsem spokojený s předvedeným výkonem. Už při rozcvičce jsem cítil, že nejsme v rytmu a i přesto, že jsme o poločase vedli 4:0 a měli jsme několik dalších šancí. Kluky jsem upozorňoval na to, že nejsem spokojený a nelíbí se mi hra a musíme se dostat do tempa, kdyby ne, mohl by se zápas zkomplikovat. V druhé půli nastalo přesně to, čeho jsem se obával. Nevím, čím to bylo, kluci už za jasného výsledku byli hlavou na reprezentačních srazech, na které někteří odjeli hned po zápase. Musíme na to co nejrychleji zapomenout, protože to nebyl výkon hoden jména Sparty,“ hodnotil trenér lídra tabulky Beni Simitči.

Varta futsal liga, 3. kolo:

Sparta Praha – Démoni Česká Lípa 5:2 (4:0)

Branky: 3. Seidler (Drahovský), 6. Drahovský (Rick), 17. Novak (Grbeša), 17. Wilde, 26. Brahimi (Novak) – 28. Havrda (Fichtner), 35. Rott (Fichtner). Rozhodčí: Jiří Lasch, Libor Kaštánek.

Česká Lípa: Kirov (Blaha) – Rott, Kubelka, Fichtner, Abrham, Havrda, Hanzlík, Mikyska, Zapleta.