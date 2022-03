„Není na co čekat, stejně si od futsalu teď ještě neodpočinu. Chceme do týmu přivést zkušeného hráče,“ prozradil Kruliš.

Záchrana přišla až v posledním kole. Musela to být velká úleva, viďte?

Byly to hlavně nervy. Sledovali jsme zápas v Brně, ale i utkání Ústí proti Spartě. Věděli jsme průběžné výsledky, které byly optimistické. Já jsem byl navíc zdravotně indisponovaný, bylo to složité. Cestou domů mi došlo, že budeme hrát v Lípě první ligu už osmou sezonu. To je podle mě paráda.

Co vám pomohlo v závěru sezony, kdy jste vybojovaly dvě důležité výhry?

Proti Ústí a Brnu nám hodně pomohl Radek Hrdý. Pro nás to byl nadstandardní hráč, po jeho příchodu jsme hráli opravdu velmi slušně. Klíčové zápasy jsme zvládli, v těch ostatních jsme mohli překvapit. Proti favoritům jsme to v závěru dobře odehráli.

Jaká to vůbec byla sezona? Bojovali jste se zraněními klíčových hráčů.

To je bohužel něco, co prostě neovlivníte. Pokud se vám během sezony zraní dlouhodobě tři klíčoví hráči, je to prostě hodně těžké. Rozjeli jsme to dobře, ale pak z toho tihle kluci vypadli a bylo to strašně znát. Ať už to byl Havrda, Rott, nebo Cajzl. Bohužel, ta zkušenost a kvalita nám hodně chyběla. Nejvíce to bylo vidět v Brně proti Vlkům.

Jakou máte představu o hráčském kádru v nové sezoně?

Už teď vyjednávám. Někoho jsme oslovili, už proběhly nějaké schůzky. Je jasné, že tým prostě musíme doplnit o další zkušené hráče. Ještě teď nevím, jak to vůbec bude s Havrdou. Fichtner se zranil při velkém fotbale, vypadá to na operaci. Jako místopředseda ligy mám stále futsalové povinnosti. Teď jsem byl třeba v Plzni, kde jsem si ten futsal konečně užil (smích). V Lípě nesmíme usnout na vavřínech, abychom zase nehráli na chvostu.

Takže hlavním cílem je mít prostě více zkušenosti?

Přesně tak. V každé čtyřce by to chtělo tak tři zkušené hráče. Ale je to strašně těžké. Uvidíme, co se mi povede domluvit.

Vy jste měli hodně mladých hráčů, kteří se právě při absenci těch zraněných mohli řádně oťukat.

Všichni kluci mají svou kvalitu, tady funguje skvělá spolupráce s Plzní. Komplikací je dojíždění, do Lípy je to složitější. Kluci teď hrají velký fotbal, futsal hodili za hlavu. Já chci mít ale do konce května jasno, s čím půjdeme do další sezony.

Česká Lípa už je na prvoligové futsalové mapě známou značkou. Na to by hráči mohli slyšet, nemyslíte?

Určitě to mají v podvědomí. Myslím si, že máme dobré renomé. Co se v Lípě slíbí, to platí. Nikdy s tím tady nebyl problém, máme to v klubu dobře nastavená. Já si myslím, že máme co nabídnout.

Neuvažujete také o rozšíření realizačního týmu?

Tohle taky řeším. Plnohodnotně funguje Dan Korda jako můj asistent. On řeší kondici, já taktiku. S Danem počítáme. Otázkou je, zda se mi podaří sehnat trenéra. Pokud ano, věnoval bych se na plno manažerské funkci a trochu bych si oddychl. Ale není to zrovna nic jednoduchého. Zatím je to prostě otevřené.