Počtvrté v řadě nebodovali futsalisté českolipských Démonů. Na půdě silné Plzně byli svěřenci trenéra Kruliše, na sever Čech si dovezli jasnou porážku 0:6.

Démoni Česká Lípa, ilustrační fotografie | Foto: Démoni Česká Lépa

Domácí měli bleskový úvod, po půl minutě dostal Plzeň do vedení Buchta. Na další branku se čekalo až do 18. minuty, po krásné akci dával do prázdné branky Havel.