Oba celky jsou již zmiňovanými vyrovnanými rivaly ještě od doby, kdy byly ve druhé lize. Tomu nasvědčuje i loňská tabulka, kdy po základní části skončili Českolipští hned za Mělníkem. „Dnes nás čeká nesmírně důležité utkání,“ přiznal i zkušený českolipský trenér Karel Kruliš.

Jeho tým před týdnem vybojoval remízu 2:2 na palubovce brněnského Helasu a na tento výsledek by rád navázal. „Ano, po vydařeném prvním utkání budeme chtít potvrdit zisk z Brna a před domácími diváky bodovat.“

Démoni mají za prvotní cíl záchranu mezi elitou, velkým úspěchem by pak byl zisk vstupenky do play off.

Podobné ambice však má právě i středočeský rival, který by rád napravil porážku 5:6 s Libercem. „Konec prvního zápasu se nám vůbec nepodařil a ztratili jsme důležité body. Máme tedy co napracovat a je potřeba, abychom z České Lípy neodjížděli s prázdnou,“ uvedl mělnický kouč Jakub Němec.

Sám očekává vyrovnanou bitvu. „Bude to velmi těžké utkání, Lípa hodně posílila a má výborný tým plný zkušených futsalistů. Předvádí skvělé výkony, v 1. kole si odvezla bod z horké palubovky z Brna a v pátek bude favorit. Abychom uspěli tak k duelu musíme přistoupit s maximální koncentrací a nedělat chyby jako v minulých utkáních, protože bychom za ně byli tvrdě potrestáni. Dáme do toho vše. Věřím, že potom můžeme uspět,“ dodal Němec.