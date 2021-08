Svěřenci Karla Kruliše nakonec vybojovali šesté místo, když v boji o umístění podlehli na penalty celku 4FUN Bratislava.

„Umístění na turnaji jsme moc neřešili, brali jsme to jako tmelící akci. Nebyli jsme v kompletním složení, zkoušeli jsme tři nové hráče. První dva zápasy jsme hráli v šesti lidech, situaci ovlivnilo první kolo velkého fotbalu,“ uvedl Karel Kruliš, kouč Démonů.

„V pondělí jsme začali s tvrdou přípravou, sezóna nám začíná 27. srpna. Trénujeme v Lípě v hale, střídáme to s Prahou. Co se týče odchodů, tak skončili Mareš a Abrhám, kteří přestoupili do Teplic. Cajzl začal přípravu v pražské Slavii,“ prozradil trenér Démonů.

Česká Lípa zahajuje nejvyšší futsalovou soutěž proti pražské Spartě. Předtím ale přijdou na řadu dva testovací zápasy. „Máme tam pohárové utkání proti REAS Česká Lípa, pár dní před ligou si dáme generálku proti Bohemce. To by pro nás měl být dobrý test,“ dodal na závěr.

Výsledky Démonů v Modřicích, skupina B:

Démoni - Sokolnice 5:0, Levice - Démoni 6:3, Vienna Walzer - Démoni 5:0.

O 5. místo:

Démoni - 4FUN Bratislava 3:3, na PK 2:3