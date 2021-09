Reprezentační přestávka je fuč, futsalisté českolipských Démonů jdou opět do akce. Svěřenci Karla Kruliše zatím v sezóně zapsali tři porážky. Ve čtvrtém kole čeká na Lípu důležitý zápas. Od 20.30 hostí tým Žabinští Vlci Brno.

Futsalový klub Démoni Česká Lípa. | Foto: DENÍK/Jaroslav Zeman

Utkání bude hodně dramatické i z toho důvodu, že také Brno čeká na první letošní body. „V pátek nás čeká bitva s Vlky, se kterými musíme bezpodmínečně vyhrát. Nic jiného neberu. Pevně věřím, že se nachystáme a budeme konečně produktivní v zakončení. To je to, co nás tíží. Pevně věřím, že to protrhneme a z šancí, které si vytvoříme, budeme skórovat. To je cíl k úspěchu,“ má jasno Karel Kruliš, kouč Démonů.