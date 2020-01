Hodonín je po třinácti kolech se šesti body poslední, na Liberec a Mělník ztrácí čtyři body, na Českou Lípu a na České Budějovice o jeden víc. Mužstvo má nejhorší skóre v celé lize (33:100), ale rve se – z posledních dvou střetnutí bralo výhru nad Českými Budějovicemi (3:1) a remízu s Libercem (7:7). Lípa naopak čeká na triumf od 8. listopadu a v závěru sezony má přetěžký los, nastoupí ještě do bojů s Chrudimí, Teplicemi, Plzní či Slavií.

„Situace je jasná, musíme bezpodmínečně vyhrát! Budeme v plné palbě a jsme dobře naladění. Doufám, že zápas zvládneme a nakopneme se do povedeného závěru sezony,“ řekl odhodlaně trenér České Lípy Karel Kruliš, který zároveň dodal: „Hodonín je nepříjemný soupeř. Mají tam i kluky, co hrají v Rakousku, je to teď taková jejich spása. My tam ale jedeme vyhrát, je to zápas o bytí a nebytí.“

První vzájemnou bitvu ovládli Démoni (11:3). A z Českolipska by se nikdo nezlobil, kdyby se podobný scénář opakoval i tentokrát. Duel startuje ve 20.30.