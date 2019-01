Londýn - Českolipská plavkyně, česká reprezentantka, která poprvé ve své kariéře bojovala na Olympijských hrách 2012, posílá Českolipskému deníku své zážitky z Londýna.

Petra Chocová - plavání. | Foto: Deník

„Opět zdravím z Londýna. Už se mi pomalu blíží odlet domů, tak začínám nakupovat suvenýry pro kamarády a rodinu, co si kdo nadiktoval, abych na někoho nezapomněla. No, nemám zrovna krátký seznam a místa v tašce taky moc ne, protože jsem si jako jedna z mála zabalila věci jen do jedné místo do dvou, jako většina. Nějak se s tím snad poperu.

Včera jsem se byla podívat na další vodní sporty a zafandit našim kanoistům a Štěpánce Hilgertové, se kterou jsem si pak večer i popovídala o tom, jaké je to mít trenéra a manžela v jedné osobě, jak se to dá vydržet. Vzhledem k tomu, že se vracím po 7 letech do České Lípy a budu opět trénovat pod vedením taťky a občas nejspíš i mého přítele, tak abych věděla co mě může zase čekat :)

V Českém domě jsem si večer potěžkala od Vávry Hradilka stříbrnou olympijskou medaili. Je těžká a krásná, záviděla jsem. Je to borec. Trochu se nám oproti prvním dnům ochladilo, ale žádné velké zimy nejsou a prší taky jen málo, takže si nestěžuji.

Na zítra mám naplánováno jít zafandit na triatlon, atletiku, trampolíny a večer plavání, tak toho budu mít dost, ale snad to vše stihnu. Začínám se už těšit i domů, až se všemi oslavíme olympiádu a od sportu si na chvilku zase úplně odpočinu a budu si užívat léta a pohody."

Petra Chocová