Přitom do zápasu vlétli Severočeši bravurně, po pěti minutách vedli 2:0. „Možná nám paradoxně tak dobrý úvod uškodil. Ve druhé třetině se Chodov šťastnou brankou dostal na dostřel, vzápětí vyrovnal. My jsme byli na hřišti trochu opaření,“ přiznal David Derka, kouč České Lípy.

Chodov utkání otočil, domácí sice ještě stihli vyrovnat na 4:4, to ale bylo z jejich strany vše.

„Rozhodla pak větší zkušenost na straně Chodova. My jsme tam bohužel některé situace nevyřešili dobře. V poslední třetině jsme mohli snížit, je ale pravda, že brankář soupeře chytal dobře. Nás ta porážka samozřejmě mrzí,“ zdůraznil českolipský trenér.

Českolipští tak po čtyřech duelech zůstávají na třech bodech. Výsledkově to není start podle klubových představ.

„Vítězství v Ostravě jsme moc nečekali, spíše jsme si říkali, že můžeme porazit Vinohrady a Chodov. Počítali jsme tak se šesti body. Bohužel, máme tři. Ale tragédii z toho rozhodně neděláme, máme před sebou ještě hodně zápasů. Teď nás čekají Karlovy Vary, to je utkání, které chceme zvládnout,“má jasno.

Česká Lípa se v této sezoně chce prezentovat novým herním systémem. Na doladění je potřeba ještě více času.

„Chceme hrát více na míčku, ne to jenom plácat. Chceme využít naší kvalitu a rádi bychom se vyrovnali celkům, které hrají v Superlize špičku. Celý tým si na to zvyká, věřím, že to v dalších zápasech přetavíme v body,“dodal David Derka.

Další kolo florbalové Superligy je na programu v pátek 7. října. Českou Lípu čeká již zmiňovaná bitva na půdě Karlových Varů. Začíná se od 18 hodin.