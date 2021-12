Po třítýdenní přestávce vás čeká další superligový zápas. Jak jste během přestávky potrénovali, případně si odpočinuli?

Jedna část hráčů se během přestávky dávala zdravotně dohromady. Někdo chytil virózu a tak se kurýroval. Ta druhá část, které byla většina, potrénovala a snad i dobře. Je vidět, že to někteří hráči odmakali se vším všudy a přidali si i ještě něco navíc. Na úterním tréninku se to pak krásně projevilo i na hře. Rádi bychom pak ještě potrénovali i mezi svátky, ale věřím, že se to projeví i o víkendových zápasech.

Na co jste se zejména zaměřovali?

Vytyčili jsme si nějaké konkrétní věci, přičemž největší důraz jsme dávali na fyzickou kondici. To se nám myslím si, dobře povedlo. Odjeli jsme to dobře a musím pochválit Milana Tichého, který nám s tím pomohl, mělo to v jeho podání hlavu a patu a kluky to bavilo. Věřím, že se i toto projeví už v pátečním zápase a bude to znát.

Čeká na vás Brno, které jste dokázali v prvním duelu sezony porazit. Co od toho čekáte?

Důležitým faktorem je to, že se zápas hraje v pátek. Někdy se vám celý den kazí, je to ve spěchu, můžou přijít dopravní zácpy a tak dále. Proto jsem moc rád, že hrajeme na domácí půdě. Beru to tak, že pokud chceme ještě bojovat o play-off a o desáté místo, musíme nutně z tohoto zápasu získat tři body. Na druhou stranu si myslím, že úplně stejně to vnímá i Hattrick.

Hned potom vás čeká derby s rozjetým Libercem. Bude o to důležitější zvládnout páteční duel?

Pokud proti Brnu předvedeme dobrou hru a vyhrajeme, myslím si, že bychom si následně mohli přenést tu pohodu i do nedělního utkání. Mají ve svém středu spoustu mladých kluků, hrají velmi rychle, jsou šikovní a mají formu. My jsme je však loni dokázali doma porazit a věřím, že po domácí porážce odehrajeme důstojný zápas i v Liberci.

Zdravotně je tým v pořádku?

Víceméně ano. Ti co doléčovali drobné šrámy nebo virózy vypadají dobře. Pak tu ale máme také některá dlouhodobá zranění, například u Alberta Kouby nebo Honzy Spilky, tam k nějak výraznému posunu nedošlo.

Vaším cílem bylo před sezonou dostat se do play-off. Ztráta na desáté místo je ale už poměrně velká a vy tak stojíte před nutností v příštích zápasech konečně bodovat. Věříte, že šance na účast mimo play-down je stále reálná?

Boj o desáté místo je stále reálný. Výrazně nám ale napoví příští tři zápasy – s Hattrickem, v Liberci a hned zkraje roku doma s Otrokovicemi. Pokud by se nám to nepovedlo, bude už ztráta na desáté místo výrazná a navíc nám budou v cestě stát zase výrazně těžší soupeři a málo zápasů do konce sezony. Sice chceme vždy vyhrát každý zápas, ale tyhle tři, které nás právě čekají jsou zcela klíčové.

Věříte, že vás v pátek podpoří více diváků?

Měsíc jsme nehráli doma, takže snad ano. Na druhou stranu je těžké pracovat s diváckou základnou i vzhledem k aktuálním opatřením. Budeme ale určitě rádi, když jich přijde co nejvíce, protože jde do tuhého. Českolipští fanoušci jsou suproví, dokážou nám pomoci. Chápeme ale, že Vánoce jsou za dveřmi, někdo cestuje na víkendy na hory, a tak dále. Snad si k nám ale přesto najdou cestu a my je nezklameme.

AUTOR: RADEK BARKMAN