Svěřenci Davida Derky se do akce dostanou skoro po měsíci. V neděli od 17 hodin hrají na půdě Pardubic, v úterý je čeká dohrávka proti Black Angels. Pokud chtějí Severočeši pomýšlet na desáté místo a předkolo play-off, měli by získat šest bodů. Jenže covidová pauza, individuální příprava a stav některých hráčů České Lípy do karet zrovna moc nehraje.

„Covidem si prošla většina našeho týmu. Někdo měl lehčí průběh, někdo horší. Museli jsme trénovat individuálně, pořádně jsme začali něco dělat až tenhle týden. Bohužel, na některých je ta pauza prostě vidět. Je znát, že nic nedělali,“ zakroutil hlavou David Derka, trenér florbalistů České Lípy.

Dlouhá přestávka českolipskému souboru vůbec nepomohla. Vymlouvat se na ní ale rozhodně nehodlá. „Určitě nám to nepomohlo, spíš obráceně. Bohužel, tak to je. Bereme to tak, že taková situace může nastat. Nejsme jediní, které to potkalo. Někteří hráči ztratili fyzičku, kterou jsme přes Vánoce nabírali. Nechceme se ale nějak vymlouvat, naopak. Musíme se prostě porvat,“ zdůraznil Derka.

Je jasné, že v neděli nebude mít rozhodne k dispozici kompletní tým. „Někteří kluci jsou ještě v karanténě, máme ještě nějaká zranění. Většina hráčů ale bude moc, dle platných pravidel, proti Pardubicím nastoupit. Otázkou je, v jakém budou stavu,“ pokrčil rameny.

Je jasné, že Lípa bude muset nastoupit s jinou taktikou. Fyzicky soupeře rozhodně neuběhá. „Musíme aktuální situaci přizpůsobit herní plán. Tři týdny jsme nehráli zápas, nemáme naběháno. Myslím si, že na začátku bude na naší straně nadšení a natěšení. Ve druhé části utkání budeme muset častěji střídat, protože bude docházet kyslík a nohy budou těžké. Je jasné, že s Pardubicemi nemůžeme hrát dostihy. Na druhou stranu nemůžeme na palubovce jenom stát a koukat, jak okolo nás běhají,“ má jasno Derka.

V úterý pak čeká na Českou Lípu dohrávka na půdě Black Angels. Na desáté místo ztrácí Severočeši sedm bodů, Otrokovice ale odehrály o jeden zápas víc. „Cíl je jasný, musíme oba zápasy vyhrát. Když se to podaří, budeme teoreticky za Otrokovicemi o jeden bod. Hrají proti Střešovicím a tam by měl Tatra vyhrát. Pokud oba ztratíme, desáté místo je definitivně pryč. Pak bychom se museli soustředit na záchranu nejvyšší soutěže,“ dodal David Derka.

Osmý Liberec pak hostí v neděli od 17 hodin jedenácté Brno.