Míro, naposledy jste ztratili dobře rozehraný zápas proti Slavii. Přitom jste v průběhu utkání vedli 3:1…

Chtěli jsme se primárně soustředit na defenzivu. Ve druhém poločase jsme se ale dostali pod velký tlak. Slavii se podařilo i trochu se štěstím zápas otočit. Ke konci jsme měli několik možností vyrovnat, ale bohužel.

Pro vás to byla desátá porážka v řadě. Některé porážky byly přitom zbytečné.

Tohle je fakt děsivá bilance. Souhlasím, některé prohry byly hodně zbytečné. Hlavně s Libercem a Ústím. Na psychiku je to hodně náročné, restart sezony jsme si představovali úplně jinak

Ve středu jedete do Budějovic, v pátek do Mělníku. Určitě dva klíčové zápasy v boji o play-off, viďte?

Teď nás čekají opravdu dva velmi důležité zápasy. Musíme být plně koncentrovaní a právě teď zlomit dlouhou sérii porážek. Především poctivou obranou.

Proti silným týmům jste předvedli směrem do obrany dobrou práci. Je to klíč do další části sezony?

Rozhodně. V této situace musíme vycházet jednoznačně z poctivé obrany, protože není možné, abychom dostávali tolik branek.

Na osmé místo ztrácíte pět bodů. Věříte, že se ještě prokoušete do play-off?

Do konce soutěže zbývá ještě hodně zápasů a bodů. Věřím, že play-off ještě vybojujeme.

Jak prožíváte sezonu, kterou hrubě ovlivnila pandemie koronaviru?

Určitě je to zvláštní sezóna. Na druhou stranu jsme všichni moc rádi, že můžeme za aktuálních podmínek vůbec hrát a trénovat. Bylo zvláštní mít během jedné sezony defacto dvě přípravy. Jinak je to bez problémů. Na testy jsem si poměrně zvykl, takže to už moc neřeším.

Co všechno máte ve futsale za sebou?

V České Lípě jsem čtvrtou sezonu, celkově to je moje jedenáctá sezona v nejvyšší futsalové soutěži. Prošel jsem většinu pražských klubů a nejvýše si ze Spartou zahrál semifinále.

V České Lípě jste spokojený?

Ano, v Lípě jsem spokojený. V tuhle chvíli tomu akorát chybí, abychom více vyhrávali a odrazili se v tabulce k lepším pozicím. Jednoznačně chci ještě pokračovat v hráčské kariéře. Pokud to půjde, tak bych rád hrál co nejvýše a taky je důležité, aby mě futsal pořád bavil.