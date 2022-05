Závodník musí v brance stát na prkně jinak dostává 50 vteřinovou penalizaci. Pořádající oddíl SK Kanoistika Česká Lípa a jejich paddleboardová sekce SUP Maniacs přivítali na kanále Vorovka více než 30 závodníků v kategorii mužu, žen a dětí. V sobotu byl na programu sprint, 4 cross a masocross. První kategorií, která se vrhla do vln Vorovky byla kategorie dětí. Za jejich odvahu jim patří velký obdiv a všichni byli při vyhlášení oceněni zlatou medailí. Nejmladšímu účastníkovi bylo teprve 6 let. Na start se postavila i špička českých jezdců z pražského Tambo Teamu Kristýna Babiánková a Jan Rott.

Při doprovodném programu mohli návštěvníci vyzkoušet jak jízdu na paddleboardu, tak i megaboardech kam se vejde až 8 lidí. Děti se také mohli nechat povozit na vodním skůtru.

V neděli přivítalo slunečné počasí královskou disciplínu slalom i tady odstartovali závod nejprve děti, které se s tratí poprali velmi statečně. Zde se dařilo členům SUP Maniacs v katerogii mužů druhé místo Jan Merenus a v kategorii dětí třetí místo Tom Bačina. O skvělou atmosféru se celý víkend starali moderátoři akce Jaro Cossiga a MC Kajag. Český pohár pokračuje na svojí další zastávku a to sice do Prahy na kanál v Troji, kde se pojede 6. a 7. srpna.

„Budeme se těšit ať už na nové jezdce tak i na fanoušky. Děkujeme za podporu městu Česká Lípa," řekla Barbora Merenusová z SK Kanoistika Česká Lípa.