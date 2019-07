Do Boru se sjeli orientační běžci z celého světa na závod Bohemia Orienteering

Největší sportovní akce na Českolipsku, to je dalších ročník mezinárodních pětidenních závodů v orientačním běhu Bohemia Orienteering, který od středy do neděle pořádá sportovní klub OK Jiskra Nový Bor.

Na mezinárodní pětidenní závody v orientačním běhu Bohemia Orienteering se do Hamru sjelo přes 1500 sportovců z celého světa. | Foto: Deník/Miloslava Kroužková

„Přihlášeno je téměř 1 900 závodníků ze 32 zemí celého světa,“ říká jednatel klubu. Centrem závodu je Nový Bor, první tři etapy budou závodníci absolvovat v lesích okolo Radvance, poslední dvě ve velmi orientačně i fyzicky náročných terénech mezi Filipovem a Srbskou Kamenicí. Vyhlášení výsledků prvních čtyř etap bude probíhat každý den od 19 hodin ve sportovní hale v Novém Boru, vyhlášení celkových vítězů proběhne průběžně v cíli poslední etapy u Filipova v neděli 28. července od 12 hodin. Blíží se severočeský tenisový svátek. V Liberci proběhne ATP Svijany Open Přečíst článek ›

Autor: Petra Hámová