Letošní 22. ročník tradičního mezinárodního tenisového turnaje žen Crystalex Macha Lake Open by Moneta Money Bank se i letos uskuteční na dvorcích v České Lípě za účasti 48 tenistek v hlavní dvouhře a 16 párů ve čtyřhře. Turnaj s dotací 60 tisíc amerických dolarů o body do světového žebříčku WTA zahájí kvalifikační soutěží 11. června 2023. O dva dny později se rozjede hlavní turnaj, který skončí finálovou dvouhrou v neděli 18. června od 11. hodin.

Na českolipských kurtech se představí i zkušená bývalá osmifinalistka Wimbledonu Tereza Smitková. | Foto: Deník/Lukáš Horák

Den předtím se vedle semifinále dvouhry uskuteční i finále čtyřhry. Zápasy v závěrečných dvou turnajových dnech bude z České Lípy přenášet přímým přenosem stanice 02 TV Sport.

"I letos nás čeká v České Lípě kvalitní a zajímavý tenis v podání hráček ze všech kontinentů. Věřím, že se v konkurenci zahraničních tenistek prosadí i české hráčky, stejně jako v nedávné minulosti Krejčíková, Nosková nebo loni Bejlek," řekl k obsazení ředitel turnaje Ronald Wawrečka.

Přihlášky na letošní českolipský turnaj byly v centru ITF Tennis Europe v Basileji uzavřeny k 30. květnu. Turnajovou jedničkou bude u Ploučnice 28letá brazilská tenistka Laura Pigossiová, 138. tenistka světa, dvojkou o sedm let mladší Rakušanka Sinja Krausová, 153. tenistka pořadí WTA.

Mezi nasazenými nechybí loňské semifinalistky turnaje zkušená Řekyně Despina Papamichailova, 153. ve světovém žebříčku, řecká dvojka za Sakkariovou, a Slovenka Rebecca Šramková, loňská čtvrtfinálová přemožitelka reprezentantky Lindy Noskové.



Novými tvářemi budou na českolipských dvorcích například Američanka Baptisteová, Nahamaová z Burundi nebo britská naděje Kartalová. Z mladých Češek se mohou fanoušci těšit na start stále se lepšících juniorek Dominiky Šalkové a Nikoly Bartůňkové.

Šalková byla na jaře ve finále pětadvacítky v chorvatském Osijeku, Bartůňková vyhrála nedávno pětadvacítku žen v Itálií a byla v semifinále šedesátky na pražské Štvanici. Představí se i zkušená bývalá osmifinalistka Wimbledonu Tereza Smitková, Michaela Bayerlová, která s tenisem studovala na univerzitě v USA. Na volnou kartu se představí loňská mistryně dorostu a vítězka Pardubické juniorky Tereza Valentová ze Sparty, která nyní startuje na juniorské soutěži grandslamu v Paříži a další české naděje.

Volnou kartu do kvalifikace získá vítězka celostátního A turnaje dorostu v Doksech, který startuje příští pondělí 5. června 2023 za účasti tenistek do 18 let ze všech krajů republiky a z pražských klubů.

Autor: Jaroslav Přibyl