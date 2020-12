V sobotu vyzvou hráči České Lípy Chodov, v neděli doma hostí Ostravu. Českolipské čeká znovu boj o každý bod.

Florbalisté České Lípy, ilustrační fotografie. | Foto: FBC Česká Lípa

Florbalisty České Lípy čeká už druhý víkend, ve kterém odehrají dva zápasy. Před týdnem nastoupili proti Bohemians a Královským Vinohradům. Z tohoto dvojzápasu získal tým Davida Derky tři body, Vinohrady porazil 11:5. „Bylo dobré, že někteří hráči, od kterých nám v poslední době chyběly body, hráli minulý víkend dobře a mohli by se chytit,“ sdělil kouč David Derka a pokračoval. „Jardovi Eklovi prospělo, že šel do jiné formace, Kuba Jirsa dal dva góly. Právě tato dvojice patří k hráčům, kteří body potřebují, protože se jim zatím tolik nedařilo. Věřím, že jim to prospělo,“ ohlédl se za odehranými zápasy.