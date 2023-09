První domácí utkání České Lípy v novém superligovém ročníku už je vzdáleno jen pár hodin. Soupeřem severočeského celku bude nevyzpytatelný Chodov, který by rád zapomněl na nepříliš povedený minulý ročník, v němž jednoznačně v play-off nestačil na Bohemians po výsledku 0:4 na zápasy. Utkání se hraje v českolipské sportovní hale v pátek od 19 hodin.

Sestřih utkání Mladá Boleslav - Česká Lípa. | Video: Český florbal

David Podhráský patří k nejdéle sloužícím trenérům soutěže. Na lavičce Chodova totiž v září začal už svou jedenáctou sezonu. Kádr se oproti minulému ročníku příliš nezměnil. Skončili Michal Podhráský, Daniel Maxa nebo brankář Ondřej Lupoměch, na jejich místo přišli Vojtěch Klápa, bývalý českolipský obránce Milan Tichý, případně brankář Ústí Tadeáš Dittrich. Chodov je také týmem, kde se tradičně dobře pracuje s mládeží. Velmi zajímavým produktem je osmnáctiletý útočník Antonín Votava, který naskočil už do vítězného souboje na Spartě (11:6).

PODÍVEJTE SE: Florbalistům premiéra zhořkla, v Boleslavi dostali pořádný ranec

Jednoznačnou ofenzivní hrozbu pražského celku představuje i nadále útočné duo Marek Vávra – Tom Ondrušek. Oba dva forvardi nasázeli do sparťanské sítě v úvodním duelu nového ročníku hattrick a výrazně se tak podíleli na nečekané výhře 11:6. V brance podal tradičně jistý výkon Karel Hodík a je tedy jasné, že na Českou Lípu nebude čekat v pátek jednoduchý soupeř.

Bilance vzájemných zápasů sice poměrně jasně hovoří pro Chodov, nicméně třikrát z dvanácti superligových zápasů uspěla i Česká Lípa. Poprvé v sezoně 2018/2019 zvítězila doma po samostatných nájezdech a následně v letech 2020 a 2022 uspěla i na půdě svého pátečního soupeře. V minulé sezoně se však ze šestibodového zisku radovali Pražané po výhrách 8:4 a 13:5.

České Lípě se vstup do nového superligového ročníku herně ani výsledkově nevyvedl. Na půdě silné Mladé Boleslavi schytali Severočeši patnáctibrankový příděl, na který by v domácí premiéře rádi zapomněli. Dvěma góly se v úterním školním zápase uvedl Radek Krajcigr, který věří, že proti Chodovu předvede jeho tým výrazně lepší představení. „Proti Chodovu to bude také velmi těžký zápas. Věřím, ale že to pro nás bude schůdnější cesta k dobrému výsledku. Hrajeme doma, diváci nás poženou a pokud se vyvarujeme zbytečných chyb, můžeme překvapit a uhrát nějaký dobrý výsledek,“ uvedl nový kapitán týmu.

Páteční zápas druhého superligového kola mezi Českou Lípou a Chodovem začíná v pátek od 19:00 v českolipské sportovní hale. Rozhodčími duelu budou pánové Jiří Dolanský a Vojtěch Sýkora. Pokud osobně nepřijdete na halu, můžete zápas sledovat prostřednictvím on-line přenosu, případně po zaplacení poplatku na platformě ceskyflorbal.tv.

Zdroj: fbcceskalipa.cz