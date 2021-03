„Nejde vzpomínat jinak než pozitivně. Florbalem jsem se tu vždycky skvěle bavil, dosáhl i nějakých úspěchů, mezi něž řadím především postupy do juniorské extraligy a mužské superligy, ale také jsem si tu našel kamarády,“ zdůraznil 26letý Jansa.

Po dlouhotrvajících zdravotních problémech jste se rozhodl definitivně ukončit kariéru. Kdy to ve vás definitivně uzrálo?

Když jsem se dozvěděl, že musím opět na operaci ramene. V květnu 2020 jsem byl už půl roku bez florbalu a absolvoval jsem artroskopii pravého ramene. V tu chvíli jsem si ještě říkal, že zkusím letní přípravu a rozhodnu se během ní. Jenže rehabilitace proběhla špatně a během cvičení jsem v rameni ucítil lehké „lupnutí“. V tu chvíli to sice ještě nebolelo, ale další den jsem už cítil, že tam je něco špatně. To nejhorší se navíc potvrdilo po návštěvě ortopeda a tak musím na reoperaci.

Limituje vás rameno i v běžném životě?

V normálním životě mě rameno bolí jen málo. Vlastně cítím jen krajní polohy a prudké pohyby. Není to úplně vážné zranění, jako když jsem měl rameno úplně vykloubené, ale sportovat se s tím ani tak nedá. Rád si přitom chodím zahrát i tenis nebo beachvolejbal, ale vzhledem k tomu, že jsem pravák, nejde adekvátně provozovat ani tyto sporty.

Poslední superligový zápas jste v českolipském dresu odehrál v prosinci 2019 na půdě Liberce. Došlo tam k nějakému momentu, nebo jste si to zranění přivodil už dříve?

Zranil jsem se v zápase s Tatranem a doufal, že to nebude nic vážného a za pár dnů bolest přejde. Zkusil jsem tehdy ještě odehrát tři zápasy, ale dost mě to limitovalo a projevilo se to i na mých výkonech. Šel jsem proto na magnetickou rezonanci, kde jsem se dozvěděl, že musím na operaci. Tím vlastně moje kariéra nenápadně skončila, protože jsem si tehdy rozhodně nepřipouštěl, že by ten zápas v Liberci byl mým posledním.

Své spoluhráče jste následně musel sledovat jen na dálku. Jak jste to prožíval?

Celé roky jsem neskutečně trpěl při sledování našich zápasů. Často jsem už pak na ně ani nechodil, nesledoval je ani doma na videu a ani teď to vlastně nebylo jiné. Nebylo to moc týmové chování, ale já to už vzhledem k vysokému počtu zranění prostě neunášel.

Potřeboval jste pomoc psychologa nebo se stačilo jen vypovídat rodině a kamarádům?

Psychologa určitě ne. Naštěstí mám spoustu kamarádů a rodinu, která u mě stojí blízko, tak jim jsem si mohl postěžovat. (smích) Vždycky jsem si snažil najít aspoň nějakou náhradu v podobě běhání, kola nebo, když to situace umožnila, tak posilovny. Na druhou stranu, pořád to byl jen koníček a nikoliv práce, která by mě živila.

Do “Áčka“ jste se dostal už ve svých sedmnácti letech a odehrál za něj spoustu zápasů. Jak vzpomínáte na svou českolipskou kariéru?

Kdybyste měl vypíchnout jeden moment, který by to byl?

Samozřejmě postup do mužské superligy! To byla taková odměna za všechny ty roky tvrdé práce. Nejlepší na tom ale bylo, že se to povedlo v klubu, který mě vychoval a s lidmi, s nimiž jsme velcí kamarádi i mimo hřiště. Rozhodně to byl jeden z nejlepších okamžiků i v mém osobním životě.

V historii našeho klubu budete navždy zapsán jako střelec první českolipské branky v první lize (druhé nejvyšší soutěži) a prvního domácího superligového gólu. Vybavíte si ještě oba momenty?

Na oba momenty si pamatuji moc dobře. Na ten prvoligový se dokonce kluci sázeli, že ten první gól dám právě já, protože mi tehdy padalo do branky skoro všechno. (smích) Byla to navíc hezká střela z první, což pro mě zrovna nebyl běžný způsob střílení branek. Ten první superligový se zase už mnohem více podobal mému stylu hry. Stál jsem na velkém brankovišti a Kamil Bříška mi trefil hůl. (smích) Byla z toho tedy hezká teč za gólmanova záda a takové góly jsem měl vždy nejraději.

S florbalem jste začal v Kamenickém Šenově. Jak jste k tomuto sportu vlastně dostal?

Když mi bylo devět let, nakoupila naše škola pár florbalek a šli jsme si to s klukama zkusit. Hrozně nás to bavilo, i když jsme tehdy neznali pravidla. Klíčové bylo, že školní kroužek florbalu začal vést Vladimír Hrebíček, který dříve hrál v České Lípě florbal za Líný F.Š.I. a spolu s ním i paní Rozšafná. Díky nim měl florbal na základní škole skvělou úroveň a tréninky vypadaly, jako bychom působili v nějakém velkém klubu. Za to jim patří nepochybně velký dík.

Chcete u florbalu dál zůstat?

Určitě budu nadále fanouškem našeho klubu a vzhledem k tomu, že už mám jasno o svém konci, se budu na kluky rád chodit dívat. Možná bych mohl pomoci i s trénováním mladších kategorií. Přeci jen je toho času teď mnohem více.

Článek je převzatý z webu fbcceskalipa.cz.