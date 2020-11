Jak to vypadá s začátkem florbalové nejvyšší soutěže?

V pátek jsme ještě do elektronické datové schránky žádné oficiální vyjádření nedostali. Bylo nám ale řečeno, že můžeme fungovat. V pátek jsme byli na testech a od soboty můžeme trénovat a hrát. Počítáme s tím, že v nejbližší době by mělo být nové rozlosování.

Od kdy by se mělo začít hrát?

Pokud se nepletu, tak od soboty 28. listopadu by mělo začít pro všechny kluby víkendové dvojkolo. Týmy, kterým zbývají nějaké dohrávky, mají možnost tyto zápasy odehrát dříve. Od tohoto týdne bychom měli fungovat a trénovat.

Je čas mezi prvním tréninkem a zápasem dostatečný?

My jsem něco přes měsíc nehráli. Budeme mít zhruba čtrnáct dní na trénink, věnovat se chceme zejména hře s florbalkou. Hráči některých klubů byli v zahraničí, naši hráči ne. Myslím si, že ty dva týdny jsou na trénink dostatečná doba. Pokusíme se trénovat tak, abychom byli dobře připravení na zápasy. Samozřejmě, že to nebude takové, jako bychom měli fazónu a dařilo se nám. Měli jsme měsíc pauzu, ale chceme, aby se na naší hře podepsala co nejméně.

Mohl byste přiblížit herní systém?

Bude to tak, že v pátek půjdeme na testy. Přijede mobilní testovací jednotka. V sobotu a v neděli bychom měli odehrát dva zápasy.

Na testy budete tedy chodit pravidelně každý pátek?

Ano, budeme se nechávat testovat každý týden v pátek. Pokud by byl vložený nějaký zápas v týdnu, tak budeme chodit dvakrát na testy. Test má platnost osmačtyřicet hodin.

Jak je to s placením testů?

Nejsem si úplně jistý, ale dostala se ke mě informace, že by to měl platit klub. Za nějakých předem stanovených podmínek to oddílu zaplatí Česká Unie Sportu. Myslím, že mezi tyto podmínky patří dohrát soutěž, začít ve stanoveném termínu. Více informací k tomu nemám, ale měla by se na proplácení testů podílet. Takže v první řadě to zaplatí klub, který pak může požádat Unii o zpětné proplacení. Jestli jde o celou částku, to nevím.

Došlo během pauzy k nějakým změnám v kádru?

Pozitivní výsledky testů mohou před víkendovými dvojzápasy vyřadit některé naše hráče. Může se také stát, že výsledek testu bude nejednoznačný a hygiena doporučí, aby hráč do zápasů nenastoupil. Toto my neovlivníme, a proto jsme se domluvili na spolupráci s prvoligovým Ústím nad Labem. Někteří hráči nám pomohou v rámci tréninku a pokud bude potřeba, tak je využijeme i do zápasů.

Jak bude vypadat spolupráce s Ústím?

Ústí nad Labem hraje první ligu, kluby z této soutěže ještě nemají dovoleno trénovat ani hrát. Přišli jsme za Ústím s nabídkou, že některým hráčům dokážeme zajistit tréninkové vytížení a zápasové tempo. Zájem bychom měli o hráče, kteří mají výkonnost odpovídající nejvyšší soutěži. Ústí o spolupráci projevilo zájem, takže jsme se domluvili na tom, že nám vybraní hráči budou pomáhat do té doby, než bude prvoligovým klubům dovoleno trénovat a hrát zápasy.

Spolupráce bude prospěšná pro oba kluby?

Přesně tak. Pokud nám vypadnou hráči ze sestavy kvůli pozitivnímu výsledku testu, tak máme s kým hrát. Vybraní ústečtí hráči budou v herním tempu, takže budou lépe připravení pro první ligu. Navíc pro mladé ústecké kluky je to cenná možnost, díky které mohou získat zkušenosti.

To se Ústí hodí, že?

Rozhodně ano, Ústí se netají tím, že se chce pokusit o postup do české nejvyšší soutěže. V Play-off se tyto zkušenosti budou jednoznačně hodit. Díky tomu, že se budou hrát dva zápasy za víkend, mohou ústečtí hráči nastoupit do utkání, které jim dají hodně zkušeností a zahrají si proti silným soupeřům. Pokud se někdo z nich ukáže v dobrém světle, může odehrát za krátké časové období šest až osm extraligových zápasů. Z takto získaných zkušeností mohou hráči Ústí čerpat pak ve vyřazovacích bojích. Myslím si, že tato spolupráce je přínosná pro obě strany.

Bude pro vás výhoda proti ostatním klubům, že budete mít širší kádr?

Myslím si, že ostatní týmy mají široké kádry kromě nás. Řekl bych, že ostatní kluby nemusí řešit hráče kvůli počtu, mohou ale vhodně doplnit kádr. Vím, že Michal Klápa, střelec Karlových Varů, půjde do nějakého pražského klubu. My potřebujeme doplnit počet hráčů, jiné kluby hledají v první lize kvalitu, která tam podle mého názoru rozhodně je. V některých případech tito kvalitní hráči možná extraligu hrát z nějakého důvodu nechtějí, ale je možné, že se kousnou a měsíc nebo dva si nejvyšší soutěž zahrají.

Pokud by se nějaký hráč z Ústí jevil v dobrém světle, mohl by do Lípy přestoupit?

To by záleželo na další dohodě mezi kluby. Ústí je ambiciózní klub, takže si myslím, že nám nebude k dohrání sezóny pouštět své úplně nejlepší hráče. Pokud uvidíme nějakého šikovného hráče, můžeme se Ústí otevřeně zeptat, jak to mají nastavené a případně se zkusit domluvit.

Proč spolupracujete právě s Ústím?

Jedná se o nejbližší prvoligový klub, který je u České Lípy. Další je Chomutov, pak Karlovy Vary. Jednoznačně se tedy nabízelo právě Ústí nad Labem. Zároveň jsem minulý rok trénoval v Ústí, takže mám ke klubu nějaký vztah. I můj současný asistent Petr Kopta zná lidi z Ústí.

Jak se těšíte na tréninky a na zápasy?

Bude to zábavnější, než sedět u počítače a kontrolovat kluky přes Messenger,Jsem rád, že se sejdeme, popovídáme si a budeme hrát.