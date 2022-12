Už patnáctkrát se prosadil kat České Lípy v prvním vzájemném zápase této sezony Vojtěch Klápa, po jedenácti trefách mají na svém kontě Plíhal s Perglerem. V brance se pak střídají Aleš Křepelka s Robertsem Blumbergsem, přičemž to byl právě prvně jmenovaný, jehož zákroky v úvodním společném utkání sezony přiváděly českolipské střelce k zoufalství. Historie vzájemných utkání koneckonců není pro Českou Lípu příliš veselá. Severočeši proti svému osudovému soupeři uspěli naposledy zkraje ledna 2021, od té doby třikrát prohráli. Celková superligová bilance také vyznívá pro naše hosty, kteří od roku 2018 zvítězili v šesti případech, Česká Lípa pouze ve třech. K tomu je potřeba připočíst také úspěchy Pražanů ve dvou prvoligových sériích play-off. V České Lípě není po posledních duelech příliš důvodů ke spokojenosti, nicméně ani k panice. Zisk třinácti bodů výrazně předčil tuto metu z loňského ročníku, po pěti ligových prohrách v řadě je však potřeba konečně bodovat.

Prosincovému rally klání na sněhu v Sosnové dominoval rychlík Dominik Nwelati

„Máme za sebou polovinu sezony, po níž nemůžeme být ani extrémně nadšení, ani bít na poplach. Mírné zklamání to ale pro nás určitě je, protože jsme pomýšleli alespoň na 18 nebo 19 bodů. Nyní musíme zabrat a být podobně jako loni ve druhé polovině soutěže úspěšnější a nechovat se jako Jánošíci. V sobotu nás čeká neoblíbené SKV, které se letos prezentuje velice kompaktním a svižným florbalem. Důležitý proto bude náš přístup a zodpovědná hra, od které se vždy odvíjí náš výkon. Už v prvním utkání nám soupeři ukázali, co nás čeká, pokud budeme hrát naivně a nezodpovědně. Dlouho nás v prvním zápase držel v bráně Marek Netopilík, ale ani tak to na body nestačilo,“ uvedl David Derka.

Sobotní duel startuje v českolipské sportovní hale od 19:00 a těšit se mimo klasických doprovodných soutěží o ceny můžete i na zajímavý bank v tipovačce Českolipská trefa, kde je po posledním domácím utkání už částka ve výši bezmála dvou tisíc korun! Utkání budou řídit Libor Gavlas s Martinem Petříkem.