Druholigoví volejbalisté českolipské Lokomotivy zakončili letošní rok dvěma neúspěchy. Přišli tak o zajímavou venkovní sérii, když padli po šesti vyhraných zápasech v řadě na cizích palubovkách.

Volejbalisté České Lípy - ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Marek

V přímé bitvě o medailové příčky prohrála České Lípa dvakrát na půdě rezervy Karlovarska. První zápas hladce 0:3, ačkoliv průběh utkání byl daleko vyrovnanější. „Přijeli jsme pouze v sedmi lidech. Chyběli kluci ze základní sestavy, navíc jsme postrádali smečaře. Musel tam zaskočit blokař a libero. Výsledek prvního zápasu byl pro nás krutý, jelikož první a třetí set byl vyrovnaný. Hlavně v tom prvním setu jsme se asi báli vyhrát,“ usmál se Jan Charousek, hrající trenér Lokomotivy.

Ve druhém zápase Česká Lípa zabojovala a po porážce 2:3 nakonec vydolovala cenný bod. „Musím kluky pochválit. To, že nás bylo málo, nás semklo. Všichni hráli s chutí, bojovali, nechali tam všechno. Za domácí nastoupili tři kluci z A týmu, dokonce jeden juniorský reprezentant. S Karlovarskem se budeme prát o medailové pozice, ten bod je opravdu cenný,“ zdůraznil.

Na čele tabulky přezimují Domažlice, které můžou jít po dohrávkách do trháku. Česká Lípa je čtvrtá, na druhé Karlovarsko B a třetí Pragu ztrácí jeden bod. „Když jsme se spolu bavili na začátku sezony, říkal jsem, že chceme být do čtvrtého místa. To se vyplnilo. Jsme spokojení, hráli jsme hromadu zápasů venku, ztráta na druhé a třetí místo je minimální,“ dodal Jan Charousek.