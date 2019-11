Pětigólovou bitvu odstartoval lépe Liberec, který šel díky Dvořákovi do vedení. Démoni ovšem na první trefu soupeře zareagovali rychle gólem Fichtnera – týmy šly do šaten za stavu 1:1.

O osudu třech bodů rozhodl začátek druhé půle, který se České Lípě vůbec nevydařil, Liberec během minuty a půl odskočil na rozdíl dvou branek. Ve zbytku duelu sice Démoni snížili druhou trefou Fichtnera, to však bylo vše, domácí závěrečný tlak soupeře díky skvělému brankáři Vogtovi ustáli.

„Těžko se mi to celé hodnotí. Nebudu se vymlouvat, zápas jsme měli zvládnout, kvalitativně jsme na to určitě měli. Bohužel jsme po přestávce asi zůstali v šatně, moc jsem ten výpadek z naší strany nepochopil. Šance jsme přitom měli, dneska to ale prostě nevyšlo. Je to pořád stejné, vše honíme na poslední chvíli,“ litoval ztráty českolipský trenér Karel Kruliš.

FTZS Liberec - Démoni Česká Lípa 3:2 (1:1)

Branky: 19. Dvořák (Benek), 23. Rumler (Henzl, Vrabec), 24. Janáček (Benek) – 20. Fichtner (Rott), 28. Fichtner. Rozhodčí: Šmíd, Nagy. ŽK: 1:0. ČK: 1:0.

FTZS Liberec: Vogt (Plechatý) – Vrabec, Bína P. (C), Baláž, Dvořák, Žoček, Rumler, Henzl, Benek, Janáček, Novotný, Daněk, M. Bína.



Démoni Česká Lípa: Kirov (Bartůněk) – Rott, Kubelka, Fichtner, Švec, Havrda, Hanzlík, Mikyska, Zapletal, Abrham, Bejda.