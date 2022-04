Letos se už podruhé vypravil na závod Iditarod Trail Invitational (ITI). Před třemi lety absolvoval krátkou trasu na 350 mil, před týdnem se vrátil z pokusu zdolat trať dlouhou 1000 mil. Závod se mu dokončit nepodařilo, skončil po 1 100 kilometrech a 15 dnech na cestě. Svůj limit tak posunul dvojnásobně, ale tam narazil na stopku. Zároveň ale přesvědčil o tom, že zvládne ještě mnohem víc.

„První výprava na Yukon pro mě byla absolutní neznalost a totální šok. Druhá účast byla především svatební cesta a extrémní teploty. Třetí závod znamenal euforii z toho, že jsem poprvé dokázal dokončit něco takového. A potom přišla Aljaška. První cestu jsem vnímal jako bránu k dlouhé trase a seznámení s aljašským punkem. A ta poslední výprava pro mě symbolizuje hlavně stesk po rodině,” shrnuje Jan Francke celé své polární počínání.

Chcete se na Aljašku vrátit a pokusit se závod dokončit?

Teď už jo. Ale v ten moment, když jsem se rozhodl, že skončím, jsem si byl jistý, že tam nechci už nikdy.

Co je pro vás na polární krajině to nejhezčí?

V polární krajině vůbec nic není. V horách jsou štíty, údolí, výhledy, nádhera. Kdežto tady často není k vidění vůbec nic, ale má to speciální kouzlo. Krajina je nejhezčí ve své rozlehlosti, divokosti. Jste tam jen vy a nic okolo. Získáváte zpět animální instinkty. Jediné na co myslíte je jídlo a spánek a pohyb.

Je nějaký jiný typ krajiny, který vás vábí?

Jednoznačně to jsou hory, jenže mám strach z výšek, takže spíš turistika a lehčí lezení. Ale láká mě lézt nahoru a mít rozhled. Jediné, o čem vím, že nepotřebuju, jsou pouště. Proti zimě se dá bránit, ale proti vedru to jde jen těžko.

Je nad ITI ještě nějaká vyšší meta, která se dá v oblasti polárních závodů dokázat?

Závodní asi ne. Potom můžete jít třeba na pól nebo jít trasu závodu tam a nazpátek. Vždycky se dá něco vymyslet. Ale nad tímhle neuvažuju, nemyslím si, že všechno je potřeba donekonečna posouvat dál a dál, aby na konci života člověk zjistil, že má jít kolem celé zeměkoule.

ITI je závod přidružený k legendárnímu závodu Iditarod. Jedná se o závod psích spřežení, pořádaný od roku 1973 na počest štafety psích spřežení, která v roce 1925 dovezla z Anchorage do Nome vakcínu proti záškrtu, i když všechny ostatní formy dopravy selhaly kvůli povětrnostním podmínkám. Závod psích spřežení zůstává hlavní událostí, ale od roku 1983 byly přidány také kategorie chodců, lyžařů a cyklistů. Ti si mohou vybrat ze dvou variant: závodu na 350 nebo 1000 mil. Podmínkou účasti na dlouhé trase je úspěšné dokončení té krátké. V minulosti se dlouhého závodu zúčastnili také dva čeští bikeři - Pavel Richtr a Jan Kopka, který svou kategorii dokonce vyhrál. Jan Francke zvolil pro překonání nejdelší trasy lyže, přestože všechny předchozí závody absolvoval jako běžec a i přesto, že na lyžích v historii závod ještě nikdo nedokončil a letošní ročník na tom nic nezměnil.

Jaký typ lyží jste měl?

Takové klasičky lehce posunuté k backcountry lyžím. Trošku širší a s krátkým skinem pod botou.

Byl jste na lyžích rychlejší než chodci?

Není to výrazně rychlejší, ale když všechno uděláte dobře, tak o něco ano. Ale musí tam být aspoň nějaký odraz a nějaký skluz, aby se to na lyžích vyplatilo.

Takže záleží na technice?

Překvapilo mě, že hodně z těch, co se na trasu vydali na běžkách, na nich vůbec neuměli. Spíš se na nich jenom šoupali. To nemá vůbec smysl a lyže jsou jenom váha navíc. Protože nejsou zásadní ve sjezdech, jak si spousta lidí myslí. Naopak, zhruba 60 % sjezdů jsem lyže dolů nesl, protože kopce jsou prudké, cesty jsou úzké, je tam spousta terénních nerovností a jet se tam nedá. Zásadní je, abych se svezl na rovině.

Jakým způsobem půjdete příště?

Půjdu zase na lyžích.

Závod se nejde po pevně dané trase, po cestě je několik checkpointů, kterými musí závodník projít. V praxi je ale jediná možná cesta ta, která je vyjetá pro závody se psy. Hlavně během úvodních 350 mil jsou checkpointy většinou objekty, kde se dá doplnit voda, jídlo, kde si mohou závodníci na chvíli odpočinout nebo dobít veškerou techniku. Potom co skončí krátká trasa ale veškerá podpora končí a závodníci se musí spolehnout na vesnice, které jsou ale od sebe často i 4 - 5 dní vzdálené. S sebou tak musí mít veškeré vybavení na závod, na bivakování v teplotách nezřídka pod -40°, jídlo a vodu. Jan Francke měl na závod batoh, ve kterém vezl asi 12 kilogramů a za sebou táhl sáně o váze kolem 10 kilogramů.

Co uděláte příště jinak, aby to vyšlo?

Jinak si rozložím váhu, tentokrát jsem se snažil mít víc váhy v batohu a k tomu trochu lehčí sáně. Potkal jsem týpka, který neměl batoh vůbec, všechno měl na sáňkách a tvrdil mi, že to je zaručeně nejlepší. Zároveň se ale nejdál letos dostal dánský závodník, který měl jenom batoh. Ten zrovna jako jeden z mála lyžařů měl techniku dobrou, i když jeho batoh vážil 12 kilo. Ale pro mě bylo úplně nemyslitelné, abych se vešel do takové váhy.

A na lyžařské výbavě budete něco měnit?

Určitě si lépe izoluju boty. Měl jsem úplně normální kombíky, ve kterých jezdím i tady u nás. Já jsem si dokonce pořídil návleky, ale nakonec jsem si je nevzal, protože jsem řešil váhu a přišlo mi, že jsou moc teplé a že bych je nepoužil. Potom jsem toho litoval. Lyžařské boty jsou sice teplé, ale jsou náchylné k tomu, že profouknou a noha se v nich skoro nehýbe. Takže jsem si musel občas vzít běžecké boty, abych do nohou zase dostal krev.

Jakou jste s sebou měl elektrotechniku?

Měl jsem satelitní telefon na komunikaci. Fotky jsem dělal na telefon a natáčel jsem na GoPro kameru. Bohužel jsem doma zjistil, že SD karta z kamery je poškozená. Ještě řeším, jestli z toho někdo něco dostane, uvidíme. Mrzelo by mě to nejen proto, že ta videa nebudu moct použít, ale hlavně proto, že si díky nim osvěžím spoustu vzpomínek, které mám někdy trochu v mlze.

A jak jste v tak extrémních podmínkách řešil jídlo?

Já jsem právě jídlo nikdy moc neřešil a vždycky to dopadlo tak, že jsem s sebou vláčel strašně moc jídla. Letos jsme se dohodli s kamarádem, který se výživou zabývá, že mi vypočítá, kolik přesně energie za den spotřebuje moje tělo při závodě. No a k mému zděšení to vyšlo asi 41 000 kJ, aby nedošlo ke katabolismu, aby se mi nezačalo tělo požírat zevnitř. To je zhruba tolik, kolik dospělý, běžně pracující muž spotřebuje za 4 dny. Jenže i když jsme vymýšleli různá sušená jídla, tak to pořád vycházelo na 1,5 kg jídla za den. To bylo nereálné ani uvézt, ani sníst.

Kolik jste tedy během 15 dnů na trase zhubl?

Sám jsem byl překvapený, že jsem letos zhubl jenom 4 kg. Určitě jsem jedl víc než kdy předtím. A taky jsem se snažil víc hydratovat. A docela rychle jsem se spravil. Za dva týdny po závodě jsem stihl nabrat 9 kilo a 3 týdny po tom, co jsem naposledy táhl saně, jsem měl chuť se jít poprvé proběhnout.

Jak jste se na takový závod připravoval fyzicky?

Pravidelný pohyb a trénink je nezbytný. Ale nemohl bych se připravovat tak, že bych každý týden uběhl stovku. Možná to někdo dokáže, ale mě by to fyzicky zničilo. Snažil jsem se každý den něco dělat, na lyžích jsem strávil zhruba 3 – 5 hodin týdně, k tomu jsem běhal, trénoval se zátěží.

Závod ITI se koná v srdci divočiny, mimo dosah civilizace, v místech, kam by se případná pomoc dostávala klidně několik dní. V místech, kde mají nad člověkem navrch vlci i losi. Klimatické podmínky se mění z minuty na minutu a pevný led může kdekoliv bez varování skončit a závodníci se propadnou do vody. Příprava je základ úspěchu, ale zásadní okamžiky čekají až na trati. Jan Francke dokázal absolvovat 1 100 kilometrů. Některé z nich znamenaly euforii z pohybu a svobody, většina byla rutina, spoustu kilometrů si protrpěl kvůli bolestem kostrče po pádu, omrzlinám, počasí nebo terénu absolutně nevhodnému pro pohyb na lyžích. Nic z toho pro něj nebyl důvod přemýšlet o předčasném konci závodu. Závod pro něj pozbyl smyslu v jiném okamžiku. „Začal jsem se fackovat, abych se probral a nebyl měkkej. Chvilku to zase šlo. A pak znovu ponor do temných hlubin těla a duše. Takhle se to střídalo zhruba pět hodin. A pak najednou zničehonic, bez varování, jsem to už nevydržel a rozbulel se. Stál jsem tam skloněnej a zapřenej v hůlkách a brečel jsem jak malý dítě. Nešlo to zastavit. Nechápal jsem, co se to se mnou děje. Když jsem to dokázal ovládnout a zastavit, tak se mi strašně ulevilo a najednou do mně vstoupil nádherný klid. Sedl jsem si na saně a myslel jsem na svou rodinu,” popisuje ve svých zápiscích Francke.

Potřeboval jste před závodem nějaké lékařské potvrzení?

To je ten rozdíl proti YAU. Tam závod pořádá Němec a všechno musí pinktlich, musíte mít prohlídku, podepisujete prohlášení, mít povinné vybavení, dokazujete, že umíte přežít v přírodě. Na Aljašce je to proti tomu úplný punk. Jediná povinná výbava byl GPS tracker a rouška. Předpokládají, že když se někdo přihlásí, že není blázen a má s tím zkušenosti. Nic nedokazuje ani neodepisuje.

Stalo se letos něco, čím vás příroda na Aljašce překvapila, co jste vůbec nečekal?

Nejvíc překvapila řeka Yukon. Těšil jsem se na ni, že to bude po všech těch kopcích konečně kus roviny. Že to bude zamrzlé a na lyžích to poletí. Ale bylo úplně naopak. Byl tam sníh přimrzlý jako šmirgl, který mě spíš brzdil. Navíc jsem nedokázal pracovat s mocností toho toku. Koukal jsem se na zatáčku a myslel jsem si, že tam budu za 20 minut a šel jsem hodinu a půl a ani se nepřiblížil. Jít takhle 200 kiláků je strašně frustrující.

Překvapil jste něčím sám sebe?

O tom je trochu složitější mluvit. Překvapilo mě, jakou jsem musel urazit psychologickou cestu k nějakému výsledku. Do té doby jsem byl na trase nejdéle necelých 10 dní. Ještě nikdy jsem nezažil takové mentální pochody a emoční výkyvy, jako jsem zažil tam po těch 15 dnech.

Sdílel jste cestu s někým?

Snažil jsem se samozřejmě ozývat domů ženě, musel jsem nahrávat vzkazy do rádia, které mě mediálně podporuje. Ale jinak mluvím sám se sebou a nevím proč, ale mluvím anglicky. Ona se po nějaké době hlava úplně vypne. Vždycky plánuju, že budu třeba vymýšlet texty pro kapelu, ale vůbec. Jediné, na co se mozek zmůže, jsou pořád dokola písničky dětí ze školy.

Koho může člověk potkat ve startovním poli?

Především jsou to starší lidé. Já jsem byl nejmladší, nejstaršímu účastníkovi bylo asi 65 let. Věkový průměr se pohybuje kolem 50 let. Ta zkušenost a rozvaha je znát. Je tam i docela dost žen, ale dlouhou trasu ještě žádná nedokončila. Letos na 1000 mil nastoupily dvě bikerky. Na té kratší je žen víc.

Mají závodníci něco společného?

Nemají společného vůbec nic. Jsou to lidé nejrůznějších povolání, profesoři z univerzit, byl tam i kněz. Každý je naprostý individualista a do většiny by člověk v reálném životě neřekl, že takové věci dělají.

Viděl jste po cestě nějaké odpadky nebo si závodníci poctivě všechno vezou s sebou?

Nikoho ze závodníků by nenapadlo za sebou odhodit odpadek. Ale kolem měst někdy bývá nepořádek od místních. Oni samozřejmě mají vztah k přírodě, ale úplně jiný, než my. Nejsou nucení odpadky řešit jako problém, protože je jich málo. A vesnice jsou úplně odlehlé a často se do nich ani nedá dostat autem. Takže mají za vesnicí skládku, tu občas zasypou.

Jaké je startovné na dlouhou variantu ITI?

Na Aljašce je to v přepočtu necelých 40 tisíc korun. Z celkového rozpočtu je to zlomek. Pro srovnání, na Yukonu startovné stálo 70 tisíc, ten servis se samozřejmě do ceny promítne.

Jak sháníte na účast na takovém podniku finance?

Naštěstí už mám kolem sebe vybudovanou komunitu a síť kamarádů, kteří mě podporují. Od nich mám drahé vybavení, oblečení. Jsem vděčný lidem, kteří mě podpořili v crowdfundingu. No a zbytek peněz musím vydělat jako kdokoliv jiný. Od toho, jak mi to půjde, se bude odvíjet i to, kdy se podívám na Aljašku příště.