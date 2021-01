„Vyhořeli jsme v obranné fázi. Ta byla doslova katastrofální. Obrana je základ a klíč k úspěchu. Je hezké, že jsem získal sedm kanadských bodů, všechny bych je ale vyměnil za vítězství,“ přiznal 32-letý Fichtner.

Tomáši, v poločase to v Ústí nad Labem vypadalo na třetí výhru v sezóně.

Do zápasu jsme vstoupili dobře a věděli, co na Rapid chceme hrát. To nám vycházelo, dostali jsme se pohodlného vedení, které mohlo být v poločase ještě vyšší.

Jenže po změně stran dal Rapid během čtyř minut čtyři branky. Co se stalo?

Druhý poločas to byla z naší strany naprostá blamáž. Vlastně jsme shodili naší veškerou tréninkovou práci. Těžko se to vysvětluje, sami to nechápeme. Místo toho, abychom utkání zkušeně dovedli do vítězného konce, tak místo toho naprosto vyhoříme.

Za stavu 8:8 jste chtěli vyhrát a riskovali hru bez brankáře. Ta se vám nakonec nevyplatila. Bylo to dobré rozhodnutí?

Za mě osobně určitě. Hra v power play se nám dařila. Díky tomu jsme se vlastně vrátili po tom hrozném úvodu ve druhé půli zpátky do zápasu. V závěru jsme měli stoprocentní šanci, kterou jsme bohužel nevyužili. Rapid nás pak potrestal. To bylo dovršení našeho zmaru ze druhého poločasu.

Vy jste dal dvě branky a přidal k tomu pět asistencí. Z osobního hlediska se vám zápas vydařil.

Sedm kanadských bodů je samozřejmě fajn. Ale kdybych nezískal žádný a my v Ústí vyhráli, byl bych naprosto spokojený. My potřebujeme hlavně vyhrávat. Pak ty kanadské body nemají žádnou cenu.

Po poměrně dobré začátku jste teď prohráli čtyři ligové duely v řadě. Spokojenost asi nebude na místě, viďte?

Sezóna se mi zatím nehodnotí úplně dobře. Kdybychom měli tak i čtyři body více, byli bychom spokojenější. Po restartu soutěže jsme určitě neměli prohrát v Liberci a ani v neděli v Ústí nad Labem. Tyhle body nám dost chybí. Nezbývá nám nic jiného, než je získat v jiných zápasech, kde se to od nás moc nečeká. Třeba už v úterý na Slavii.

V úterý jedete na palubovku třetí Slavie. Co musíte zlepšit oproti poslednímu utkání v Ústí?

Jednoznačně defenzivní fázi. Ta byla v neděli katastrofální. Obrana je základ a klíč k úspěchu. Dopředu jsme schopni vždy něco vymyslet. Před týdnem jsme do posledních minut hráli o bod s mistrovskou Chrudimí (Česká Lípa nakonec prohrála 1:3 – pozn. autora). Na Slavii budeme chtít na to navázat, překvapit a třeba si nějaký ten bod přivést.

Celkově je to hodně zvláštní sezóna – koronavirus, přerušení soutěže, pravidelné testování, zápasy bez diváků.

Je to dost specifické, vlastně každý třetí den musíme chodit na testy. Jedeš na trénink a nevíš, jestli náhodou nebude pozitivní na koronavirus. V tomhle ohledu je to dost velká loterie. Na druhou stranu můžeme být rádi, že futsalová liga dostala výjimku a můžeme hrát. Pohled na prázdné tribuny je smutný, v této době to ale bohužel jinak nejde.