„Nevěřím tomu, že další amatérská sezona proběhne stejně jako před covidem. Spousta oddílů nemá speciální hrací místnost, využívají školní tělocvičny a při prvním opatření jsou omezovány školy, tělocvičny, sportovní haly,“ podotkl Vladimír Milata, který je v českolipské Lokomotivě přes 40 let.



Hádám, že koronavirové období se na vašem klubu projevilo hodně negativně…

Tohle období postihlo oddíl stolního tenisu jako totální paralýza. Uzavření sportoviště totálně zastavilo amatérské soutěže, tréninky dospělých i mládeže.

Amatérský sport byl na dlouhou dobu umrtvený. Jak se mohli stolní tenisté ve vašem klubu udržovat?

Udržování se kondiční i herní bylo pouze individuální. Kdo má možnost materiálního vybavení doma, tak mohl sportovat v rámci rodiny, nebo trénovat pouze s robotem. Někteří zájemci s určitou výkonností se mohli přihlašovat na Pro Tour, který je organizován v Liberci. Jsou to turnaje čtyř hráčů mezi sebou. Pro účast je nutno splnit vládní opatření jako sepsání profesionální smlouvy s pořadatelem, zajistit si testování nebo očkování.

Pojďme k vám. Jak dlouho působíte v českolipské Lokomotivě?

Přesné datum si nepamatuji, bylo to ale kolem roku 1980.

Kdy jste se poprvé seznámil s pálkou a stolním tenisem?

Stolní tenis jsem začal hrát, když jsem začal chodit do základní školy. To bylo takové to zájmové pinkání. Ve druhé třídě jsem ze zúčastnil zájmového turnaje, který pořádal oddíl stolního tenisu v České Kamenici. Zde jsem byl osloven, zda bych nechtěl hrát stolní tenis závodně. Od té doby s krátkými přestávkami hraji až do dnešní doby.

Kolik týmů má váš tým Lokomotivy a kolik máte aktuálně členů?

V loňském roce jsme měli přihlášeno šest týmů do těchto soutěží. A hraje divizi Libereckého kraje, B krajský přebor I. třídy, C pak krajský přebor II. třídy. D hraje okresní soutěž I. stupně, E a F pak okresní soutěž II. stupně. Oddíl má 35 registrovaných členů a ještě chodí mládež zájmová. Toto číslo nelze uvést přesně, protože se to podle aktuálního zájmu každý rok mění.

Pořádáte přes rok speciální nábory, nebo se mohou děti hlásit v průběhu celého roku?

Mládež i dospělé přijímáme v průběhu roku, předloni byl dočasně nábor mládeže zastaven z kapacitních důvodů. Skupiny mládeže musíme omezovat na dvanáct, protože máme šest stolů a nelze nechat část dětí hrát a část nechat sedět na lavičkách.

Už jste zmínil, že váš A tým hraje divizi. Máte ambice na postup?

Ambice na postup určitě nemáme. Jednak zasáhla doba covidová, to určitě zasáhne do členské základny, která nám stárne a omlazení se moc nedaří.

Postupně se rozvolňuje i halový sport. Hádám, že už se těšíte na tréninky…

Těšení je slabé slovo. Emoce jsou již velké. V průběhu roku chodí třikrát týdně v dopoledních hodinách i skupina seniorů, kteří jsou všichni již očkováni. Omezovat je bude i omezený počet, protože jich chodí více, než asi bude povoleno.

Věříte, že další sezona proběhne už v normálním režimu?

Máte ve svých řadách nějaké opravdu nadějné stolní tenisty?

Nadějnou mládež poškodila opatření nejvíce. Podmínky ve vrcholových střediscích se v době uzávěr nastavovaly jinak, než pro ostatní oddíly. V letech, kdy se nejvíce projevuje výkonnostní růst, se mnoho těchto talentů k oblíbenému sportu vůbec nedostalo. To změní nejen výkonnost, ale i žebříčky. Pár talentů jsme měli, jezdili i na republikové turnaje, ale rok je dlouhá doba, zvláště u sportovce ve vývoji.

Máte v historii nějaké známější odchovance, kteří si udělali jméno v jiných klubech?

Zde asi stojí za zmínku pouze Marek Fabíni, který je nyní hráčem Liberce, ale v současné době dává přednost studiu vysoké školy a sport bere jenom doplňkově . Pak ještě David Bochňák, který hrál v Praze a nyní tam hraje ligové soutěže.

V jaké kondici je tak aktuálně váš klub stolní tenisu?

Po finanční stránce je oddíl stolního tenisu na hraně přežití. Bez dotací na mládež a na provoz a údržbu vlastní haly stolního tenisu by oddíl už asi přestal fungovat. Sponzorování v této době není skoro žádné, což je dáno situací a dobou. Hala byla rekonstruována před osmi lety a teď už je potřeba některých větších oprav, což závisí na zajištění financí a ty se v této době velice špatně shání.

Kolik času vám zabere vedení klubu stolního tenisu? Co všechno máte na starosti?

Času mi zabírá vedení oddílu přiměřeně tomu, kolik jsem ochoten věnovat. Starám se o veškeré zajištění provozu haly. Spolupodílím se na trénování mládeže, zajišťuji administrativní komunikaci s nadřízenými svazy stolního tenisu, nastavování provozních podmínek v hale, komunikaci s vedením Lokomotivy Česká Lípa.

Jaké nejbližší cíle máte coby oddílový předseda?

Mým nejbližším cílem a zároveň i snem, je zajistit nástupce, který bude pokračovat v mé práci, aby byl v České Lípě stolní tenis zachován. Jako prioritu vidím hlavně práci s mládeží a zajištění takových podmínek, aby hraní stolního tenisu bylo další možností pro sportování mládeže, protože fyzická zdatnost mladé generace je velice špatná.

