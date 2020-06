Několik dnů před začátkem přípravy na další ročník české nejvyšší soutěže překvapivě skončil na pozici hlavního trenéra České Lípy Jiří Stožický. Tým dočasně vedl manažer Štěpán Slaný spolu s kapitánem Tomášem Kadlecem. Slaného čekal nelehký úkol. „Do České Lípy jsme hledali ty správné typy trenérů, kteří náš tým posunou zase o něco výše a zároveň budou respektovat naše trochu specifické prostředí,“ nechal se slyšet Slaný.

Trenérské bezvládí u seniorského týmu FBC Česká Lípa netrvalo dlouho. Začátkem června tým převzal coby hlavní trenér David Derka a jeho asistent Petr Kopa. Prvně jmenovaný se do Lípy přesouvá z Ústí nad Labem. Fanoušci si mohou Derku pamatovat ze semifinálové série Start Česká Lípa. Start se dostal až do finále, ve kterém ale nestačil na Litvínov, a tak do Superligy nepostoupil.

David Derka má za sebou bohatou hráčskou kariéru, působil v Ústí nad Labem nebo v Liberci, kde se potkal se současným českolipským manažerem Štěpánem Slaným. Svou aktivní kariéru ukončil v Bohemians a v závěru ročníku strávil v Liberci, se kterým bojoval v baráži o extraligu.

Vztah ke klubu

Derkovým asistentem je Petr Kopta. Jednačtyřicetiletý hráč v minulosti nastoupil do několika utkání v dresu druholigové České Lípy. Převážně hrál za Ústí nad Labem a stihl také krátké hostování v Karlových Varech. V posledních sezonách hraje veteránskou ligu, přičemž příležitostně obléká také dres medvědů z České Lípy.

Štěpán Slaný oba nově vybrané trenéry dobře zná. „„S Davidem i Petrem se známe velmi dlouho, prošli jsme společně angažmá v Ústí nad Labem a Liberce, kde se následně naše florbalové cesty na čas rozdělily. David si začal budovat pozici jako trenér a Petr se vrátil zpět do Ústí nad Labem, kde pomáhal s postupem do nejvyšší soutěže,“ sdělil manažer českolipských florbalistů.

David Derky i Petr Kopta mají vztah k České Lípě, což při jednání hrálo také roli. „Vzhledem k tomu, že David se do České Lípy velmi často vrací a hraje zde i za veterány Medvědů a Petr zde odehrál dvě sezóny v českolipském druholigovém dresu, věřím, že se můžeme těšit na další posunutí českolipských možností. Jsem také velmi rád, že se nám podařilo o týmu udržet naše kondiční duo Dana Obyta a Jardu Hochmuta, kteří již asistují letní přípravě,“ doplnil klubový manažer Štěpán Slaný.

Klub chce play-off

V sezóně 2019-2020 se Česká Lípa do play-off probojovat nedokázala. Hrála ve skupině play-down. Za nerozhodného stavu 1:1 se série měla stěhovat do Brna. Ke třetímu zápasu vinou pandemie nového typu koronaviru nedošlo. Později se ukázalo, že z nejvyšší florbalové soutěže ani jeden celek nesestoupí. Pro nadcházející ročník jsou týmové cíle vyšší.

„Chceme znovu získat o několik bodů více. Rádi bychom se vyhnuli skupině play-down, kterou jme hráli letos. Do České Lípy chceme přivést play-off Superligy. Kádr bude znovu pohromadě, takže bychom od něj měli očekávat o něco lepší sportovní výsledky,“ sdělil v rozhovoru pro Českolipský deník Štěpán Slaný.

Nová trenérská dvojice povede klub už do přípravných zápasů, které každou v červenci. Klub o nich zatím neinformoval, později je zveřejní na oficiálních stránkách klubu.

Česká Lípa se stala tradiční tuzemskou florbalovou adresou, oddíl hrál poslední tři sezóny v české nejvyšší florbalové soutěži a nyní se připravuje na další těžké zápasy v rámci soutěže.