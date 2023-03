Florbalisté České Lípy mohou ve čtvrtek rozhodnout o své záchraně v Superlize. Svěřenci Davida Derky zvládli úterní domácí bitvu proti Karlovým Varům a vyhráli 7:4. V sérii play-down tak vedou 3:2. Šestá bitva startuje od 19 hodin na karlovarské palubovce.

Daniel Štěrba, útočník českolipského florbalového týmu. | Foto: Vít Černý

V posledním zápase se čtyřmi asistencemi blýskl Daniel Štěrba.„Těmi nahrávkami jsem aspoň odčinil dvě zbytečná vyloučení, ze kterých padly dva góly,“ ulevil si.

„Zápas byl hodně bojovný, spoustu tvrdých soubojů. Povedl se nám vstup do utkání, ale vedení jsme i kvůli vyloučením nedokázali udržet. Naštěstí jsme se zvládli vzpamatovat a obrátit zápas zpět v náš prospěch,“ komentoval páté utkání.

Českolipští přitom sérii začali špatně, doma prohráli oba zápasy a nebyli v komfortní situaci. Pak se ale všechno změnilo.

PODÍVEJTE SE: Otočka v sérii pokračuje. Záchrana v Superlize je blízko

„Pro nás to byl těžký vstup do série, Vary byly lépe připravené na play-down a to v prvních dvou zápasech rozhodlo. My jsme museli kompletně přepnout, uvědomit si o co jde a začít hlavně od kompaktní obrany. Vrátili jsme se k formacím a vazbám, které fungovali na začátku sezony, zjednodušili hru. Dvóřa se taky skvěle rozchytal, mockrát nás v důležitých momentech zachránil,“ všiml si Štěrba.

Únava už je na hráčích znát, sezona je dlouhá. „Síly určitě trochu docházejí, budeme hrát čtvrtý zápas v šesti dnech, ale i tak se cítím na hřišti dobře a jsem rád, že můžu týmu přispět body k výhře,“ usmál se.

A s čím by měli jít českolipští florbalisté do dalšího duelu? „Musíme se kvalitně připravit, držet se věci které fungovali, makat jako tým a jak se říká, hlavně se z toho nepodělat,“ dodal Štěrba.