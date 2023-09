Velkým debaklem začal pro florbalisty České Lípy nový ročník Superligy. Severočeši v derby absolutně nestačili na silnou Mladou Boleslav, které nakonec podlehli vysoko 3:15. Trenér Vladimír Trčka tak prožil hodně hořkou premiéru v nejvyšší florbalové soutěži.

Českolipští florbalisté prohráli v Mladé Boleslavi 3:15. | Foto: Štěpán Tomš, Florbal Mladá Boleslav

„Domácí hráli výborně, kromě prvních deseti minut ve třetí třetině byli dominantní a vyhráli opravdu zaslouženě. Kluky samozřejmě nemohu pochválit, protože patnáct inkasovaných branek je prostě moc,“ přiznal Vladimír Trčka, trenér FBC 4CLEAN Česká Lípa.

Ten popsal největší chyby svých svěřenců. „Propadali jsme v osobních soubojích, dávali jsme tam hokejky. A ztráceli jsme také střed hřiště,“ poznamenal.

V Boleslavi se chceme dobře naladit na sezonu, říká nový trenér Trčka

Mladoboleslavští svého soupeře jasně přestříleli, navíc využili všechny tři přesilové hry. „Tam to bylo od domácích perfektně trefené, to se opravdu těžko brání. Neřekl bych, že oslabení neumíme, to nám ukážou až další zápasy,“ pokračoval Trčka.

Nový kouč Mladé Boleslavi přesto našel na výkonu svého týmu pozitiva. „Za stavu 2:9 jsme si vzali oddechový čas a pak sehráli skvělých deset minut. Od toho se můžeme odrazit,“ má jasno.

Městskou sportovní halu v Mladé Boleslavi na startu florbalové sezony tradičně zaplnili školáci ze zdejších základních škol, v úterý dopoledne se jich na tribuně sešlo 785 a vytvořili hráčům vynikající atmosféru.

V pátek 15. září hostí Česká Lípa od 19 hodin Chodov a chce si napravit reputaci. „Musíme se na to dobře připravit a zkusit bodovat. Porážku v Mladé Boleslavi si určitě rozebereme, ale pak za tím uděláme tlustou čáru. Myslím si, že tady bude více týmu prohrávat podobným rozdílem,“ dodal kouč České Lípy.

Ohlasy po zápase najdete ZDE.

Sestřih zápasu najdete ZDE.

Předvýběr.CZ Florbal Mladá Boleslav - FBC 4CLEAN Česká Lípa 15:3 (5:2, 5:0, 5:1)

Branky a nahrávky: 5. Suchánek (Sládek), 7. Vařecha (Tomašík), 10. Punčochář (Sládek), 12. Vařecha (Delong), 17. Gašparík (Zoufalý), 21. Vařecha (Tomašík), 27. Natov (Suchánek), 30. Natov (Tomašík), 33. Vařecha (Tomašík), 38. Zoufalý (Tokoš), 51. Koláčný, 53. Natov (Delong), 54. Bergman, 57. Gašparík (Bergman), 57. Zakonov (Tomašík) - 7. Krajcigr, 20. Krajcigr, 41. Vavruška (Šedivý).

Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 1:3. Využití: 3:0. Diváků: 785.