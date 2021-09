Florbalový kolotoč nejvyšší tuzemské soutěže nabral na začátku sezony zběsilé tempo. Severočeské celky mají aktuálně hodně nabitý program. Česká Lípa sehraje v rámci Superligy od soboty do středy hned tři zápasy, Liberec na to bude mít dokonce o den méně, jelikož domácí utkání proti Střešovicím hraje až v neděli. Oba rivalové se pak setkají v derby utkání, které se bude hrát na zimním stadionu v České Lípě. Kdy? Ve středu 29. září od 17 hodin. Zápas navíc bude živým přenosem přenášet stanice ČT4 Sport.

„Utkání bude za stávajících podmínek volně přístupné libovolnému počtu diváků. Vzhledem k teplotě na zimním stadionu bývá tradičně tento duel hrán hned v záříjovém programu. „Televizní utkání v České Lípě tradičně otevírá florbalovou sezonu. Jelikož nemůžeme vysílat kvůli špatným dispozicím z naší domácí sportovní haly, musí se celý zápas přesunout na zimní stadion, kde je naprosto klíčová teplota. Vzhledem k tomu, že zimní stadion není odizolován, platí pravidlo, že čím déle do zimních měsíců, tím klesá možnost dostat se na alespoň nějakou komfortní teplotu ve které lze superligový zápas odehrát,“ uvedl manažer České Lípy Štěpán Slaný.

Celému českolipskému realizačnímu a organizátorskému týmu tak už nyní začaly perné dny s přípravou plochy tak, aby o poslední záříjové středě mohl být tento duel odehrán se vším všudy. „Televizní přenos pro nás znamená vyblokování stadionu na dva dny, speciální pokládku izolační vrstvy, kterou přivezou tři kamiony a poté pokládku florbalového povrchu. I přes organizační složitosti a současné nastavení kolem covidu doufáme, že se nám podaří zimní stadion naplnit do odpovídající návštěvy. Tomu má pomoci i náš středeční soupeř, neboť přijede náš dlouhodobý rival z Liberce, se kterým se každý rok střetáváme i výsledkově v tabulce a vždy končíme v těsné pozici za ním nebo před tím,“ završuje Slaný.

Náročné období. Tak přesně tohle očekávají v liberecké florbalové kabině. „Už jsme tam hráli několikrát, je tam velká zima a minule to tam i dost klouzalo, tak uvidíme, jak to bude teď. Nepříjemné je, že hrajeme v úterý v Ostravě a ve středu v České Lípě, kluci si budou muset brát volno nebo dovolenou v práci a i s tím cestováním to bude náročné. Máme za týden čtyři zápasy, což je fantazie,“ řekl Zdeněk Skružný, trenér FBC Liberec.

Na zimní stadion se Česká Lípa ve své klubové historii stěhuje k soutěžnímu zápasu už pošesté. Shodou okolností poprvé to bylo právě proti Liberci, ale ještě ve druhé nejvyšší soutěži v sezoně 2015/2016. Českolipští tehdy dokázali porazit svého soupeře 6:5, přičemž rozhodující gól vteřinu před koncem zaznamenal Štěpán Slaný.

FLORBALOVÝ PROGRAM

Sobota, 25. září: Česká Lípa – Ostrava (19.00)Neděle, 26. září: Liberec – Střešovice (14.00)Úterý, 28. září: Ostrava – Liberec, Brno – Česká Lípa (14.00)Středa, 29. září: Česká Lípa – Liberec (17.00 – zimní stadion Česká Lípa, ČT4 Sport)