„Je to velké zklamání, tohle jsme nečekali. Minimálně jeden zápas jsme chtěli zvládnout. V tom prvním bylo znát, že jsme do poslední chvíle hráli o play-off, zatímco posílené Vary se prakticky tři měsíce připravovaly právě na play down. V tom druhém zápase to z naší strany bylo lepší, bohužel jsme tam měli hluchou fázi, kdy jsme dostali čtyři branky, což rozhodlo,“ má jasno David Derka, kouč florbalistů z České Lípy.

Na Lípě se hodně projevil fakt, že konec základní části hrálo mužstvo doslova na krev. „Nechci se na to vymlouvat, ale je to fakt. Zdravotní stav po utkání s Ostravou byl u některých hráčů špatný. Dokonce jsme vynechali trénink, půlka kluků bojovalo s nemocí. V hlavě nám navíc zůstala hořkost, že jsme ten poslední zápas nezvládli. Bylo to v celku vyrovnané, ale rozhodly naše chyby, Vary byly navíc mnohem efektivnější,“ pokračoval.

Zlepší se do odvet proti lázeňskému městu stav českolipského kádru? „Uvidíme. Kopič si teď udělal něco s kotníkem. Jasné je, že musíme hodně věcí změnit,“ zdůraznil.

Pokud Česká Lípa nakonec sérii otočí a Vary čtyřikrát porazí, bude mít po sezoně. V opačném případě se jí může náročná sezona natáhnout. A nemusí mít vůbec příjemný konec. „Pokud bychom tohle nezvládli, budeme hrát s poraženým týmem z druhé sérii. Kdo to nezvládne, spadne, ten úspěšnější půjde do baráže proti celku z první ligy. Tohle ale nechceme, sezona se nám ale může pořádně natáhnout. A sestup? O tom nechci mluvit a ani přemýšlet,“ zakroutil hlavou.